Sonos plant KI-Offensive - Neue Soundbar und Kopfhörer

Zudem führt Sonos einen hauseigenen KI-Assistenten zur Musiksteuerung ein. Er baut auf externer Chatbot-Software auf, Sonos nennt den Namen des Anbieters allerdings nicht. Im nächsten Schritt sollen Kunden ab dem kommenden Jahr die Möglichkeit bekommen, über das Sonos-System eigene KI-Agenten zu entwerfen. Solche Agenten können eigenständig Aufgaben im Auftrag der Nutzer erledigen. Weitere Details dazu nannte Sonos zunächst nicht.

Insgesamt verspricht Sonos nun einen jährlichen Rhythmus für größere Updates seiner Plattform. Die aktuelle Version des Audio-Betriebssystems heißt Sonos 27. Neben den KI-Plänen gehört dazu die Funktion Sonos Fabric, die es Geräten ermöglicht, einander und ihre Position zu erkennen.

In einem ersten Schritt erleichtert das den Einsatz tragbarer Sonos-Geräte als Surround-Lautsprecher fürs Heimkino: Entfernt man einen der Lautsprecher aus dem Raum - etwa, um ihn zu einem Picknick mitzunehmen - ,entkoppelt er sich für die Zeit selbstständig vom Heimkino-Set-up. Bei der Rückkehr in den Raum übernimmt er wieder automatisch den Surround-Kanal.

Außerdem kann Musik von Sonos-Lautsprechern nahtlos auf die hauseigenen Ace-Kopfhörer verlagert werden. Geht man damit in einen anderen Raum, kann man dort den Sound wieder an die dortigen Sonos-Speaker übertragen. Der neue Sonos-Chef Tom Conrad betonte, man wolle bei den Kopfhörern das Zusammenspiel mit dem restlichen Sonos-System stärker ausspielen. Die Smartphone-Apps für Apples iPhones und Android-Telefone bekommen eine Steuerung im Sperrbildschirm sowie einen virtuellen Lautstärke-Drehknopf zur leichteren Regelung.

Die mittelgroße Soundbar Beam macht Sonos in der neuen Version Ultra mit nun neun statt bisher fünf Treibern zu einem vollwertigen Dolby-Atmos-Gerät des Formats 7.1.2. Ein neu gestalteter Center-Kanal soll für klarere Dialoge sorgen. Die Treiber mussten für das kompakte Format von Grund auf neu entwickelt werden, wie der Hardware-Verantwortliche Brandon Holley sagte.

Die Zusatzbezeichnung Ultra bekommt auch ein neues Modell der Ace-Kopfhörer mit einem neuen 40-mm-Treiber sowie verbesserter Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen. Der Ace Ultra kann sich nun auch ohne die Smartphone-App direkt mit dem Sonos-System verbinden. Die 699 Euro teure Soundbar und der 449 Euro teure Kopfhörer sollen ab dem 29. September ausgeliefert werden.