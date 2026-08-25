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Signal auf mehreren Mobilgeräten nutzen

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Die Unterstützung im Apple-Universum ist ausgebaut worden
©APA, dpa-tmn, Signal
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Signal lässt sich nun auch auf mehreren mobilen Android-Geräten gleichzeitig nutzen. Zudem ist die Unterstützung für Mobilgeräte im Apple-Universum ausgebaut worden. Voraussetzung dafür, mehr Zusatzgeräte anhängen zu können, ist die Signal-Version 8.20 bei Android beziehungsweise die Version 8.22 bei iOS.

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Nach dem Verbinden eines weiteren Gerätes hat man zwei Möglichkeiten:

1. Man startet auf dem Zusatzgerät mit einem leeren Chatverlauf.

2. Man wählt die Option, den Chatverlauf der vergangenen 45 Tage lokal verschlüsselt auf das Zusatzgerät zu übertragen - inklusive aller Medien wie Fotos und Videos.

Wie das Koppeln von Geräten funktioniert, erklärt Signal Schritt für Schritt auf seinen Support-Seiten im Netz. Die Entwickler weisen darauf hin, dass es aktuell auf Android-Tablets noch vereinzelt klemmen kann, etwa in den Einstellungen, bei der In-App-Kamera oder bei der Unterstützung von Tastaturkürzeln. Fehlerbereinigungen seien aber in Arbeit.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Signal/Signal

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