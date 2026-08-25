Signal auf mehreren Mobilgeräten nutzen

Nach dem Verbinden eines weiteren Gerätes hat man zwei Möglichkeiten:

1. Man startet auf dem Zusatzgerät mit einem leeren Chatverlauf.

2. Man wählt die Option, den Chatverlauf der vergangenen 45 Tage lokal verschlüsselt auf das Zusatzgerät zu übertragen - inklusive aller Medien wie Fotos und Videos.

Wie das Koppeln von Geräten funktioniert, erklärt Signal Schritt für Schritt auf seinen Support-Seiten im Netz. Die Entwickler weisen darauf hin, dass es aktuell auf Android-Tablets noch vereinzelt klemmen kann, etwa in den Einstellungen, bei der In-App-Kamera oder bei der Unterstützung von Tastaturkürzeln. Fehlerbereinigungen seien aber in Arbeit.