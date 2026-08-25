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Madonna teilt emotionalen Post zum Geburtstag ihrer Töchter

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Madonna hat insgesamt sechs Kinder
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Popstar Madonna hat ihren Zwillingstöchtern Stella und Estere auf Instagram zum 14. Geburtstag gratuliert und ihren Stolz auf die Mädchen ausgedrückt. "Alles Gute zum Geburtstag an meine Jungfrau-Zwillinge!", schrieb die 68-Jährige mit Verweis auf das Sternzeichen der Mädchen auf Instagram. "Stella und Estere! So voller Leben, Musik und Meinungen. Ich kann gar nicht glauben, dass ihr schon 14 seid!!!"

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Stella und Estere hätten sich "zu wunderschönen jungen Frauen entwickelt" und seien keck und selbstbewusst, pries die Sängerin ihre jüngsten Töchter weiter. "Wie alle eure Schwestern lasst ihr euch nichts von Dummköpfen gefallen." Dazu postete Madonna alte sowie aktuellere Fotos von sich mit ihren Töchtern. Ein altes Video zeigt zudem, wie Stella und Estere als kleine Mädchen inbrünstig im Auto zu Madonnas Hit "La Isla Bonita" mitsingen.

Die "Material Girl"-Sängerin hat insgesamt sechs Kinder, die zwischen 1996 und 2012 zur Welt gekommen sind. Ihre vier jüngeren Kinder adoptierte sie aus Malawi.

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