Madonna teilt emotionalen Post zum Geburtstag ihrer Töchter

Stella und Estere hätten sich "zu wunderschönen jungen Frauen entwickelt" und seien keck und selbstbewusst, pries die Sängerin ihre jüngsten Töchter weiter. "Wie alle eure Schwestern lasst ihr euch nichts von Dummköpfen gefallen." Dazu postete Madonna alte sowie aktuellere Fotos von sich mit ihren Töchtern. Ein altes Video zeigt zudem, wie Stella und Estere als kleine Mädchen inbrünstig im Auto zu Madonnas Hit "La Isla Bonita" mitsingen.

Die "Material Girl"-Sängerin hat insgesamt sechs Kinder, die zwischen 1996 und 2012 zur Welt gekommen sind. Ihre vier jüngeren Kinder adoptierte sie aus Malawi.