ABO

Kim Kardashians Tochter North will Job bei Starbucks

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
North West mit ihrer Mutter Kim Kardashian
©Getty Images North America, APA, KEVORK DJANSEZIAN
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Die Tochter von Kim Kardashian und Kanye West, North West, wünscht sich neben ihren musikalischen Anfängen auch eine klassischere Arbeit. "Ich möchte nächstes Jahr, zum Beispiel, bei Starbucks arbeiten", sagte die 13-Jährige dem Magazin "Dazed". "Ich glaube, das geht nächstes Jahr, weil ich dann 14 bin, also ... ich glaube, das geht. Ich möchte einen normalen Job haben, schätze ich." North West ist die älteste Tochter von Kim Kardashian und dem Rapper Kanye West.

von

News auf Google bevorzugen

Der Reality-Star und der Rapper waren von 2014 bis 2021 verheiratet und haben insgesamt vier gemeinsame Kinder. North West machte zuletzt auch erste Schritte als Musikerin. Im Mai dieses Jahres brachte sie ihre Debüt-EP "N0rth4evr" heraus, welche sechs Stücke enthält und verschiedene Genres wie Metal, Punkrock und Emo mixt. Sie strebt auch langfristig eine Karriere als Musikerin an, wie sie sagt. Die Musik sei ihr "Hobby", "das mache ich gerne, das ist es, was ich mit meinem Leben anfangen will", erklärte North West.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Gewichtsverlust soll nach Absetzen von Wegovy & Co. erhalten bleiben
Technik
Sport in Tablettenform
.
Technik
Weltmeere laut Copernicus so warm wie noch nie
Als Erkennungshilfe zur Vermeidung von Fehlpaarungen
Technik
Forscher entdeckten neue Funktion von "Junk-DNA"
++ ARCHIVBILD ++ Zahlreiche Erreger nachgewiesen
Technik
Gletscherschwund könnte Krankheiten bei Bienen verbreiten
Auch für einen selbst kann Oversharing zur Belastung werden
Gesundheit
Scham nach dem Oversharing: Woher sie kommt und was hilft
Der sinkende Weinkonsum sorgt für Einschnitte
Reisen & Freizeit
Tour de France durch die Weingärten von Bordeaux
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER