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Shanghai Uni Ranking: Fünf heimische Unis unter den Top 500

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Die Uni Wien ist die bestplatzierte Austro-Hochschule
©APA, Schlager, Roland Schlager
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Im "Academic Ranking of World Universities", das jährlich von der Jiaotong-Universität Shanghai erstellt wird, sind heuer fünf österreichische Universitäten in den Top 500 gelistet. Angeführt wird das Ranking wie schon in den Vorjahren von den US-Universitäten Harvard, Stanford und dem Massachusetts Institute of Technology (MIT). Bestplatziert aus Österreich ist die Uni Wien auf den Rängen 101-150 (ab Rang 101 wird in 50er-Schritten gerankt, ab 201 in 100er-Schritten, Anm.).

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Die Medizin-Uni Wien und die Universität Innsbruck werden unter den 201-300 besten Unis aufgelistet. Die Technische Universität (TU) Wien folgt auf den Plätzen 301-400 und die Uni Graz liegt auf Rang 401-500. Nicht mehr unter den Top 500 gelistet sind die Med-Unis Graz und Innsbruck (beide bei 501-600).

Beste europäische Universität ist auf Platz vier die britische Universität Cambridge. Allgemein dominieren die Angelsachsen das vordere Feld. Die französische Paris-Saclay Universität ist auf Platz 13 die erste aus einem nicht englischsprachigen Land.

Das Shanghai-Ranking ist stark forschungsorientiert, herangezogen werden dafür vor allem öffentlich verfügbare Datenbanken. Jeweils 40 Prozent der Bewertung basieren auf der Qualität der Wissenschafter der jeweiligen Institution (bewertet anhand der Zahl der dort arbeitenden Nobelpreis- und Fields-Medaillen-Gewinner sowie der Zahl viel zitierter Forscher) und dem Forschungs-Output (gemessen an Veröffentlichungen in den Magazinen "Science" und "Nature" sowie Zitierungen). Jeweils zehn Prozent der Bewertung beruhen auf der Qualität der Ausbildung (gemessen an der Zahl der Nobelpreis- und Fields-Medaillen-Gewinner unter den Absolventen) und der Produktivität pro Forscher. Insgesamt wurden 2.500 Hochschulen gerankt, die besten 1.000 veröffentlicht.

++ THEMENBILD ++ Die Fassade des Hauptgebäudes der Universität Wien auf der Ringstraße fotografiert am 5. August 2025.

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