ABO

Seltenes Dino-Skelett wird in New York versteigert

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Sotheby's hat auch Dinosaurier im Programm
©Afp, APA, LOU BENOIST
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Wenige Monate nach dem Rekordverkauf eines T-Rex-Skeletts steht in New York ein weiterer Dinosaurier auf dem Auktionsprogramm. Das knapp zwei Meter hohe und sechs Meter lange Skelett von Nanotyrannus "Jodi" soll am 27. Oktober in New York versteigert werden, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Der Preis wird auf sechs bis neun Millionen US-Dollar geschätzt.

von

News auf Google bevorzugen

"'Jodi' ist das außergewöhnlich seltene montierte Skelett eines Nanotyrannus und eines von lediglich drei der Wissenschaft bekannten Skeletten dieser Art", hieß es von Sotheby's. "Das Skelett besitzt unter anderem einen nahezu vollständigen Schädel." Es sei zudem der erste Nanotyrannus, der seit der wissenschaftlichen Bestätigung der Gattung zum Verkauf angeboten werde. Die Forschung habe lange die Frage beschäftigt, ob der Nanotyrannus nicht einfach nur ein jugendlicher T-Rex sei.

Erst im Juli war ein rund 67 Millionen Jahre altes Skelett eines Tyrannosaurus rex bei einer Auktion in New York für die Rekordsumme von rund 50 Millionen Dollar (etwa 44 Millionen Euro) versteigert worden. Das Skelett ging an einen privaten Käufer. Auktionen dieser Art werden kritisiert, weil die Skelette so häufig der Forschung und der Öffentlichkeit entzogen werden. Durch den Hype bei Auktionen steigen die Preise in Millionenhöhe - also Beträge, die öffentliche Museen und Universitäten oft nicht aufbringen können.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die Belastung der Umgebungsluft beeinträchtigt die Marathonleistung
Technik
Stickstoffdioxid macht Marathonläufer langsamer
Frei verkäuflich bedeutet nicht automatisch unbedenklich
Gesundheit
Supplement-Mythen: Schützt Vitamin C vor Erkältungen?
Hegemann wurde mit dem diesjährigen Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet
Technik
Forscher Hegemann ignorierte die Mail des Nobelkomitees
Häufige Überlastung ist eine Ursache für Ermüdungsbrüche
Gesundheit
Ermüdungsbruch kann jeden treffen: Wie sich Jogger schützen
++ ARCHIVBILD ++ Smart Glasses werden von verschiedenen Herstellern angeboten
Technik
Norwegen will Nutzung von Smart Glasses an bestimmten Orten verbieten
Manche Arzneimittel müssen kühl oder lichtgeschützt aufbewahrt werden
Gesundheit
Angehörige pflegen: Diese Tipps können helfen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER