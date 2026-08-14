ABO

"Schwarzes-Loch-Stern" aus Frühzeit des Alls entdeckt

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Das James-Webb-Teleskop (Archivbild)
©ALEX WONG, Getty Images North America, APA
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Forscher haben nach eigenen Angaben im Weltall erstmals ein Schwarzes Loch entdeckt, das von einer Gashülle umgeben ist und wie ein äußerst energiereicher Stern leuchtet. Das US-geführte Team, dem auch Jorryt Matthee und Alberto Torralba vom niederösterreichischen Institute of Science and Technology Austria (ISTA) angehörten, spürte das neuartige astronomische Objekt mithilfe des James-Webb-Weltraumteleskops auf, wie nach Angaben der Fachzeitschrift "Nature" aus einer Studie hervorgeht. Das MoM-BH*-1 genannte Objekt aus der Zeit 660 Millionen Jahre nach dem Urknall sieht aus wie ein Stern von der Größe unseres Sonnensystems. Der "Schwarzes-Loch-Stern" (Englisch: black hole star) erzeugt ein Vielfaches der Energie eines Sterns.

von

Seit das James-Webb-Weltraumteleskop in Betrieb ging, spürt es im All immer wieder sehr helle Objekte aus der Frühzeit des Universums auf. Die Frage, was genau diese Objekte seien, zähle "zu den am heftigsten diskutierten" unter Astronomen, so Hauptautor Rohan Naidu von der Universität Hawaii. Als die Forscher diesem Phänomen nachgehen wollten, stießen sie bei der Untersuchung der Aufnahmen auf einen kleinen roten Punkt. Dies ließ sie zunächst vermuten, dass das Objekt von Staub oder Asche umgeben sei, wie es hieß. Als man die Daten genauer auswertete, stellte man fest, dass das Licht des Objekts bei bestimmten Wellenlängen verschwand. Dies deutete für sie darauf hin, dass nicht Staub das Objekt rot erscheinen lässt, sondern Wasserstoff.

Es bleibt offen, wie MoM-BH*-1 so viel Energie ausstoßen kann. Kernfusion wie in der Sonne oder anderen Sternen reicht laut den Autoren dafür nicht. Mithilfe von Modellsimulationen kam man zu dem Schluss, dass das Objekt offenbar aus einem Schwarzen Loch im Zentrum besteht und von Gas umhüllt ist. Jeder "kleine rote Punkt" im Universum könne ein Schwarzes-Loch-Stern sein, so Naidu. Das Besondere an MoM-BH*-1 sei, dass er so mächtig sei, dass er seine umgebende Galaxie überstrahle.

(S E R V I C E - Studie: https://www.nature.com/articles/s41586-026-10846-4

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Klimawandel verändert nicht alle Gipfel gleich stark
Technik
Klimawandel verändert nicht alle Gipfel gleich stark
KI-Anwendungen wird in der Medizin viel zugetraut
Technik
KI spürt im Blut das Alter von Leber, Niere und Co. auf
KI-Anwendungen wird in der Medizin viel zugetraut
Gesundheit
KI spürt im Blut das Alter von Leber, Niere und Co. auf
Sonne und Mond brachten das Publikum zum Staunen und Raunen
Technik
Zwischen Sonnenfinsternis und "Stargazing"
Abnehmpille Semaglutid steht vor dem Marktstart in der EU
Gesundheit
Abnehmpille Semaglutid steht vor dem Marktstart in der EU
Es geht oft nicht nur um Problemzonen
Technik
Problematischer Medizintourismus in Plastischer Chirurgie
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER