Rupert Sausgruber als Wirtschaftsuni-Rektor wiederbestellt

Sausgruber wurde am 30. November 1968 in Kufstein geboren und studierte an der Universität Innsbruck. Nach der Absolvierung eines Post-Graduate-Programms am Institut für Höhere Studien (IHS) hatte er zahlreiche Gastwissenschafter-Stellen unter anderem an der University of Arizona, der Universität Amsterdam, dem Max Planck Institut in Jena, der Universität Kopenhagen, der University of Adelaide und der University of Michigan inne. 2005 habilitierte er an der Universität Innsbruck und war dort im Anschluss außerordentlicher Professor am Institut für Finanzwissenschaft. 2013 wurde Sausgruber als Professor für Public Economics an die WU berufen, von 2018 bis 2023 war er dort Vorstand des Departments für Volkswirtschaft. Zu seinen Forschungsgebieten gehören etwa die Bereiche Verhaltensökonomik und Experimentelle Ökonomik.