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Rupert Sausgruber als Wirtschaftsuni-Rektor wiederbestellt

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Rupert Sausgruber bleibt bis 2031 WU-Rektor
©APA, GEORG HOCHMUTH
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Rupert Sausgruber bleibt weiter an der Spitze der Wirtschaftsuniversität (WU) in Wien. Universitätsrat und Senat haben den Tiroler laut einer Aussendung der WU vom Donnerstag für eine weitere Funktionsperiode wiederbestellt, die zweite Amtszeit läuft bis 30. September 2031. Sausgruber kündigte darin an, seinen bisherigen Kurs fortzuführen: "Angesichts der drohenden Budgetsituation bedarf es sicherlich eines immensen Kraftakts, um diese Leistungen und Erfolge zu halten."

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Sausgruber wurde am 30. November 1968 in Kufstein geboren und studierte an der Universität Innsbruck. Nach der Absolvierung eines Post-Graduate-Programms am Institut für Höhere Studien (IHS) hatte er zahlreiche Gastwissenschafter-Stellen unter anderem an der University of Arizona, der Universität Amsterdam, dem Max Planck Institut in Jena, der Universität Kopenhagen, der University of Adelaide und der University of Michigan inne. 2005 habilitierte er an der Universität Innsbruck und war dort im Anschluss außerordentlicher Professor am Institut für Finanzwissenschaft. 2013 wurde Sausgruber als Professor für Public Economics an die WU berufen, von 2018 bis 2023 war er dort Vorstand des Departments für Volkswirtschaft. Zu seinen Forschungsgebieten gehören etwa die Bereiche Verhaltensökonomik und Experimentelle Ökonomik.

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