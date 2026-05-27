Unis protestieren mit Demo gegen geplante Kürzungen

Gleichwohl betonte Holzleitner, dass für das Jahr 2028 selbst einmal das Einfrieren des Budgets vorgesehen sei. Die Verhandlungen über die dreijährige Periode würden aber erst im Herbst geführt. Von ihr seitens der Rektoren kolportierte Äußerungen, wonach Wissenschaft und Forschung kein Schwerpunkt der Regierung seien, relativierte die Ministerin: "Ich habe den Satz in dieser Diktion nicht gesagt." Dass dem nicht so sei, sehe man schon daran, dass die Regierung ihre Herbst-Klausur eben diesem Thema widmen werde.

Nicht zu erwarten ist, dass diese Aussagen Holzleitners an den Protesten der Hochschulen etwas ändern werden. Der Auftakt erfolgt am Mittwoch um 13.00 Uhr mit einer Kundgebung vor der Universität Wien, anschließend zieht man durch die Innenstadt zum Wissenschaftsministerium und vor das Bundeskanzleramt.