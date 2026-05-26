Uni-Protest gegen geplante Kürzungen

Entzündet hat sich der Protest an den Plänen der Regierung für das kommende Doppelbudget bzw. das damit teils überlappende Universitätsbudget 2028 bis 2030. Technisch sollen die Mittel für die Unis vorerst zwar fortgeschrieben werden - allerdings muss das Ministerium dann 2028 190 Mio. Euro kürzen. Darüber hinaus haben die Unis anders als bisher die Gehälter der Ärzte an den Medizinunis zu tragen. Endgültig fixiert werden sollen die Sparpläne im Herbst - Stichtag dafür ist der 31. Oktober.