Uni-Protest gegen geplante Kürzungen

Die Universitäten protestieren mit einer Demonstration in Wien gegen ab 2028 geplante Kürzungen in ihrem Budget. Dazu aufgerufen haben Universitätenkonferenz, Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) sowie Arbeitnehmervertretungen. Der Auftakt erfolgt um 13.00 Uhr mit einer Kundgebung vor der Universität Wien, anschließend zieht man durch die Innenstadt zum Wissenschaftsministerium und vor das Bundeskanzleramt.
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Entzündet hat sich der Protest an den Plänen der Regierung für das kommende Doppelbudget bzw. das damit teils überlappende Universitätsbudget 2028 bis 2030. Technisch sollen die Mittel für die Unis vorerst zwar fortgeschrieben werden - allerdings muss das Ministerium dann 2028 190 Mio. Euro kürzen. Darüber hinaus haben die Unis anders als bisher die Gehälter der Ärzte an den Medizinunis zu tragen. Endgültig fixiert werden sollen die Sparpläne im Herbst - Stichtag dafür ist der 31. Oktober.