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Vereitelter Anschlag auf Swift-Konzert: Prozess geht zu Ende

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Die beiden Angeklagten beim Prozessauftakt Ende April
©APA, Roland Schlager
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Am Donnerstag geht am Landesgericht Wiener Neustadt der Prozess gegen Beran A. wegen des mutmaßlich verhinderten Terroranschlags auf ein Taylor Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion zu Ende. Der 21-Jährige und der gleichaltrige Arda K. sollen zudem mit einem Dritten Teil einer anschlagsbereiten Terror-Zelle gewesen sein. Sie bekannten sich im Laufe des Prozesses zu weiten Teilen der gegen sie erhobenen Vorwürfe schuldig. Mit einem Urteil ist erst am Abend zu rechnen.

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Die beiden sollen bereits Ende 2023 die Ausführung von drei Anschlägen im Namen des IS geplant haben. Ihr gemeinsamer Tatplan sah laut Anklage vor, am 11. März 2024 getrennt voneinander in Mekka, Istanbul und Dubai zeitgleich Polizisten oder Sicherheitsleute zu töten. Während Beran A. und Arda K. jeweils unverrichteter Dinge aus Dubai und Istanbul zurückkehrten, stach Hasan E. vor der Al-Haram-Moschee in Mekka einem Sicherheitsbeamten ein Messer in den Hals und verletzte vier weitere Personen, ehe er überwältigt werden konnte. Beran A. und Arda K. wird in Wiener Neustadt vorgeworfen, Hasan E. in seinen terroristischen Absichten bestärkt zu haben, indem sie mit ihm bis knapp vor der Bluttat in Mekka telefonischen Kontakt hielten und die Einzelheiten ihrer jeweiligen Vorhaben besprachen. Die beiden 21-Jährigen gaben ihre Absichten vor Gericht zwar zu, versuchten ihre eigene Rolle allerdings kleinzureden und den abwesenden Hasan E. als treibende Kraft darzustellen. Er sitzt seither in einem Gefängnis in Saudi-Arabien und wartet auf den Ausgang seines von den saudischen Behörden geführten Strafverfahrens.

Gänzlich schuldig bekannte sich Beran A. hingegen, bald nach seiner Rückkehr aus Dubai an Plänen für einen Anschlag in Wien getüftelt zu haben. Nach den für Donnerstagvormittag vorgesehenen Schlussvorträgen der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung werden sich die Geschworenen zur Beratung zurückziehen. Dies dürfte wohl länger dauern, mit einem Urteil ist nicht vor den Abendstunden zu rechnen.

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