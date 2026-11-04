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Radiologen-Kongress verlängert bis 2035 in Wien

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Die nächste Ausgabe findet im kommenden März statt
©HELMUT FOHRINGER, APA, Themenbild
Der Europäische Radiologie-Kongress (ECR) tagt seit 1991 im Austria Center Vienna (ACV) in Wien - und bleibt der Stadt treu: Wie das ACV mitteilte, wurde der Vertrag nun bis 2035 verlängert. Es handelt sich um den größten internationalen Kongress im Austria Center. Bei der Veranstaltung werden alljährlich rund 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezählt.

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Alleine 2026 waren laut ACV 22.418 Personen aus 121 Ländern und mehr als 220 Ausstellende zu Gast. "Wir freuen uns sehr, dass der europäische Radiologiekongress bis 2035 im Austria Center Vienna stattfindet. Dass sich ein Weltkongress so langfristig für uns entscheidet, ist ein wirklich starkes Vertrauenssignal", betonte ACV-Direktorin Susanne Bauman-Söllner.

Peter Baierl, der Executive Director der European Society of Radiology (ESR), lobte die "verlässliche Partnerschaft" mit der Veranstaltungslocation. Das ACV investiere kontinuierlich in seine Infrastruktur und sei bereit, innovative Veranstaltungskonzepte umzusetzen. Die ESR organisierte den Kongress, der als größter europäischer und zweitgrößter internationale Tagung in diesem Bereich gilt. 2027 steht sie vom 3. bis 7. März 2027 auf dem Programm.

++ THEMENBILD ++ Illustration zum Thema Austria Center Vienna - ACV / Konferenzzentrum / Conventions / Kongresse. Im Bild: Weg zum Austria Center Vienna - ACV aufgenommen am Montag, 12. Oktober 2026, in Wien.

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