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Voyager 1: Diese Entfernung zur Erde erreicht die NASA-Sonde am 18. November

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Künstlerische Darstellung der Raumsonde Voyager 1 im interstellaren Raum
Foto:©NASA/JPL-Caltech

Seit fast 50 Jahren fliegt Voyager 1 durchs All. Am 18. November erreicht die NASA-Sonde eine Entfernung, die noch kein von Menschen gebautes Objekt geschafft hat. Was das für die Kommunikation bedeutet und wie lange die Sonde noch funkt.

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Am 18. November um 11.16 Uhr mitteleuropäischer Zeit ist Voyager 1 einen Lichttag von der Erde entfernt. Laut NASA trennen die Sonde dann rund 25,9 Milliarden Kilometer von der Erde, also genau die Strecke, die Licht in 24 Stunden zurücklegt. Kein anderes von Menschen gebautes Objekt war bisher so weit von der Erde entfernt.

Für das Team im Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA in Kalifornien heißt das: Ein Funkbefehl ist einen ganzen Tag unterwegs, bis er die Sonde erreicht, die Antwort braucht noch einmal so lange. „Wenn man Voyager ‚Hallo‘ sagen will, schickt man seine Nachricht, geht nach Hause und wartet zwei Tage“, sagte Projektmanagerin Suzanne Dodd laut einem Blogeintrag der NASA vom 29. Oktober.

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Künstlerische Darstellung der Raumsonde Voyager 1 im interstellaren Raum
 © NASA/JPL-Caltech

Warum der Lichttag vor allem symbolisch ist

Die Sonde selbst bemerkt von der Marke nichts. Laut NASA wird Voyager 1 beim Überschreiten keine Veränderung in ihrer Umgebung registrieren. Sie bewegt sich mit rund 61.000 Kilometern pro Stunde und hat die Heliosphäre, die von der Sonne geprägte Blase aus Teilchen und Magnetfeldern, laut Missionsseite der NASA bereits am 25. August 2012 verlassen. Seither liefert sie Messdaten aus dem interstellaren Raum.

Gestartet war Voyager 1 am 5. September 1977, gut zwei Wochen nach ihrer baugleichen Schwestersonde Voyager 2. Beide flogen an Jupiter und Saturn vorbei, Voyager 2 besuchte danach auch Uranus und Neptun. Heute sind sie die einzigen aktiven Raumsonden außerhalb der Heliosphäre.

Wie lange Voyager 1 noch Daten liefert

Die Energie wird knapp. Die Sonde bezieht ihren Strom aus Radionuklidbatterien, deren Leistung laut NASA jedes Jahr um rund vier Watt sinkt. Um Strom zu sparen, schaltet das Team schrittweise Instrumente ab. Am 17. April 2026 ging laut JPL das Instrument zur Messung niederenergetischer geladener Teilchen außer Betrieb. Von ursprünglich zehn wissenschaftlichen Instrumenten arbeiten bei Voyager 1 noch zwei, das Magnetometer und das Instrument für Plasmawellen.

Im Oktober sorgte die Sonde zudem für Unruhe. Am 18. und 19. Oktober empfing das Team kein Signal, erst am 20. Oktober meldete sich Voyager 1 wieder. Laut NASA war eine Gruppe von Steuerdüsen ausgefallen, Ersatzdüsen übernahmen, und die Sonde wechselte in einen Schutzmodus. Die Ursache wird noch untersucht. Nach früheren Angaben des JPL könnte die Energie für mindestens ein Instrument bis in die 2030er-Jahre reichen. Ein technisches Problem kann die Mission aber jederzeit beenden.

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