Voyager 1: Diese Entfernung zur Erde erreicht die NASA-Sonde am 18. November

Am 18. November um 11.16 Uhr mitteleuropäischer Zeit ist Voyager 1 einen Lichttag von der Erde entfernt. Laut NASA trennen die Sonde dann rund 25,9 Milliarden Kilometer von der Erde, also genau die Strecke, die Licht in 24 Stunden zurücklegt. Kein anderes von Menschen gebautes Objekt war bisher so weit von der Erde entfernt.

Für das Team im Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA in Kalifornien heißt das: Ein Funkbefehl ist einen ganzen Tag unterwegs, bis er die Sonde erreicht, die Antwort braucht noch einmal so lange. „Wenn man Voyager ‚Hallo‘ sagen will, schickt man seine Nachricht, geht nach Hause und wartet zwei Tage“, sagte Projektmanagerin Suzanne Dodd laut einem Blogeintrag der NASA vom 29. Oktober.