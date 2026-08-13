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Preise der Stadt Wien gehen heuer an Barbara Prainsack und Günter Blöschl

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Stadt Wien ehrt verdiente Wissenschafter und Künstler
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Die Politwissenschafterin Barbara Prainsack wird bei der Vergabe der diesjährigen Preisen der Stadt Wien im Bereich Geistes-, Sozial-, Kultur-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften geehrt. Über den Preis in der Sparte Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik darf sich Günter Blöschl (TU Wien) freuen, über jenen in den Medizinischen Wissenschaften Irene Lang (MedUni Wien) und der Hannes Sulzenbacher (Qwien sowie Jüdisches Museum Wien) in Sachen Volksbildung.

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Toni Schmale und Robert Menasse bekommen die Auszeichnung in den Sparten Bildende Kunst bzw. Literatur.Als weitere Preisträger wurden am Donnerstag u.a. Gabu Heindl (Architektur), Enar de Dios Rodríguez (Medienkunst), Ingrid Brodnig (Publizistik) und Die Strottern (Musik) bekanntgegeben. Die Auszeichnungen sind jeweils mit 10.000 Euro dotiert.

"Mit den Preisen der Stadt Wien würdigen wir herausragende Leistungen in Kunst, Kultur, Wissenschaft und Volksbildung – und damit auch jene Kräfte, die unsere Stadt offen, neugierig und zukunftsfähig halten", wurde Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zitiert. Gerade jetzt zeige sich international, "wie wichtig Orte sind, an denen Kunst und Wissenschaft frei arbeiten können". Wien sei ein solcher Ort.

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