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Physik-Nobelpreisträger 2026 werden bekannt gegeben

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Am Dienstag steht Physik im Mittelpunkt
©Afp, APA, HENRIK MONTGOMERY
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Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften gibt am Dienstag in Stockholm den bzw. die diesjährigen Gewinner des Nobelpreises für Physik bekannt. Die Auszeichnung ist heuer mit zwölf Millionen Schwedischen Kronen (1,06 Mio. Euro) dotiert. Übergeben wird der Preis alljährlich am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

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Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an ein Forscher-Trio aus den USA, das Quanteneffekte auf eine neue, größere Ebene gehoben hat: John Clarke, Michel H. Devoret und John M. Martinis wurden "für die Entdeckung des makroskopischen quantenmechanischen Tunneleffekts und der Energiequantisierung in einem Stromkreis" geehrt.

(S E R V I C E - https://www.nobelprize.org/ )

A picture taken on December 10, 2018 shows a bust of the Nobel Prize founder, Alfred Nobel displayed at the Concert Hall in Stockholm, Sweden, before the Nobel Prize Award ceremony 2018. (Photo by Henrik Montgomery / TT NEWS AGENCY / AFP) / Sweden OUT

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