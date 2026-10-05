Physik-Nobelpreisträger 2026 werden bekannt gegeben

Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an ein Forscher-Trio aus den USA, das Quanteneffekte auf eine neue, größere Ebene gehoben hat: John Clarke, Michel H. Devoret und John M. Martinis wurden "für die Entdeckung des makroskopischen quantenmechanischen Tunneleffekts und der Energiequantisierung in einem Stromkreis" geehrt.

(S E R V I C E - https://www.nobelprize.org/ )