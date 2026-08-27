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Partielle Mondfinsternis früh am Morgen zu sehen

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Frühaufsteher werden mit einer partiellen Mondfinsternis belohnt
©APA, MAX SLOVENCIK
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Frühaufsteher können am Freitag eine partielle Mondfinsternis verfolgen. Das Himmelsschauspiel beginnt um 4.34 Uhr mit dem Eintritt des Mondes in den Kernschatten der Erde. In Ostösterreich trübt dann die zunehmende Helligkeit die Beobachtung: Sonnenaufgang ist in Wien um 6.06 Uhr, Monduntergang eine Minute später - noch vor der maximalen Verfinsterung um 6.13 Uhr. In Westösterreich kann man länger zusehen: Dort geht die Sonne erst um 6.35 Uhr auf, der Mond um 6.41 Uhr unter.

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Mondfinsternisse gibt es nur bei Vollmond. Sonne, Erde und Mond stehen dabei auf einer Linie und der Erdtrabant wandert durch den Kern- bzw. Halbschatten der Erde. Ist der Mond vollständig vom Kernschatten bedeckt, spricht man von einer totalen Mondfinsternis, ist er - wie im aktuellen Fall - nur teilweise bedeckt, nennt man es partielle Mondfinsternis. Am Freitag wird bei der maximalen Verfinsterung die Mondscheibe zu 93 Prozent vom Erdschatten bedeckt sein.

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