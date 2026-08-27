Partielle Mondfinsternis früh am Morgen zu sehen

Mondfinsternisse gibt es nur bei Vollmond. Sonne, Erde und Mond stehen dabei auf einer Linie und der Erdtrabant wandert durch den Kern- bzw. Halbschatten der Erde. Ist der Mond vollständig vom Kernschatten bedeckt, spricht man von einer totalen Mondfinsternis, ist er - wie im aktuellen Fall - nur teilweise bedeckt, nennt man es partielle Mondfinsternis. Am Freitag wird bei der maximalen Verfinsterung die Mondscheibe zu 93 Prozent vom Erdschatten bedeckt sein.