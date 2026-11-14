Microsoft-Dienste funktionieren nach Mega-Panne wieder

Wegen der Schwere des Vorfalls werde die Situation über einen längeren Zeitraum beobachtet, hieß es auf der Statusseite des Softwarekonzerns. Ein massiver weltweiter Ausfall von Microsoft-Diensten hat Unternehmen, Behörden und andere Nutzer rund um den Globus beeinträchtigt. Microsoft sprach erst am Freitagnachmittag von einer deutlichen Besserung der am Donnerstag erstmals aufgetretenen Serverprobleme. Dies gelte vor allem für Nordamerika und Europa.

Laut Microsoft steckten Hacker offenbar nicht hinter der Panne. Es ist der zweite Ausfall von Microsoft-365-Diensten in diesem Jahr nach ähnlichen Problemen im Jänner. Erst im vergangenen Monat hatte zudem ein Ausfall der Cloud-Plattform Azure weltweit für Störungen gesorgt.