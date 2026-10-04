Nobelpreis-Reigen startet mit Bekanntgabe in Medizin

Seit rund 125 Jahren werden Nobelpreise vergeben. Während die Bekanntgabe der Preisträgerinnen und Preisträger bereits im Oktober erfolgt, werden die Auszeichnungen traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel, verliehen. Im Vorjahr ging der Medizin-Nobelpreis an Mary E. Brunkow und Fred Ramsdell aus den USA sowie Shimon Sakaguchi aus Japan - Forschende auf dem Gebiet der Immuntoleranz, die laut Nobelkomitee gezeigt hätten, "wie das Immunsystem in der Balance gehalten wird".

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