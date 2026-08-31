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Neues Weltraumteleskop "Nancy Grace Roman" ist gestartet

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Das Teleskop soll Anfang 2027 erste Bilder schicken
©Afp, APA, GREGG NEWTON
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Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat ein neues Weltraumteleskop auf den Weg ins All gebracht. Das "Nancy Grace Roman Space Telescope", benannt nach einer der ersten Frauen in leitender Position bei der NASA, startete am Sonntag mit Hilfe einer "Falcon Heavy"-Rakete der privaten Raumfahrtfirma SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida, wie die NASA mitteilte.

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In etwa einem Monat soll das Teleskop seine rund 1,6 Millionen Kilometer von der Erde entfernte Umlaufbahn erreichen und etwa Anfang 2027 erste Bilder schicken. Das Gesamtbudget der Mission liegt bei mehr als vier Milliarden Dollar. Astronomen sollen mit dem Teleskop nach Angaben der Nasa etwa Exoplaneten, explodierende Sterne und Schwarze Löcher erforschen können.

Das "Nancy Grace Roman" funktioniert ähnlich wie das "Hubble"-Teleskop, das bereits 1990 gestartet war und inzwischen altersschwach und nur noch eingeschränkt funktionsfähig ist - allerdings deutlich schneller und leistungsstärker: Für die Beobachtungen, die es in einem Monat durchführen kann, würde "Hubble" nach Angaben von NASA-Wissenschafterinnen und Wissenschaftern ein Jahrhundert brauchen. "Hubble" hat in mehr als 35 Jahren rund 400 Terabyte an Daten gesammelt - vom "Nancy Grace Roman" erwarten die Wissenschafterinnen und Wissenschafter mehr als 500 Terabyte pro Jahr.

Als Ergänzung zu "Hubble" war Ende 2021 bereits das "James Webb Space Telescope", benannt nach einem früheren NASA-Chef, gestartet. Es arbeitet in anderen Frequenzbereichen als "Hubble" und "Nancy Grace Roman".

A SpaceX Falcon Heavy rocket soars toward space after lifting off from Launch Complex 39A with NASA's Nancy Grace Roman Space Telescope from the Kennedy Space Center at Cape Canaveral, Florida on August 30, 2026. NASA launched its new flagship space telescope on Sunday, embarking on a multi-year mission to create an unprecedented map of the cosmos and shed light on some of the biggest mysteries in physics. (Photo by Gregg Newton / AFP)

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