ABO

Hallux valgus: Was tun bei familiärer Vorbelastung?

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Barfuß laufen stärkt die Fußmuskulatur
©APA, dpa, Andrea Warnecke, ARchiv
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Der große Zeh irrt immer mehr in Richtung der Außenkante des Fußes, der Ballen an der Innenseite sticht deutlich hervor. So sieht ein Hallux valgus aus, eine der häufigsten Fehlstellungen der Zehen. Und eine, die häufig in der Familie liegt. "Vererbt wird in dem Fall nicht der Hallux valgus selbst, sondern die genetische Veranlagung, die diesen begünstigen kann", erklärt die Sprunggelenk- und Fußchirurgin Mellany Galla.

von

News auf Google bevorzugen

"Das können zum Beispiel Bindegewebsschwächen, eine erhöhte Gelenkbeweglichkeit oder eine bestimmte Fußform, zum Beispiel der Spreizfuß, sein." Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass man als Kind betroffener Eltern selbst auch eines Tages die Diagnose Hallux valgus bekommt. Der Entstehung kann man Galla zufolge "tatsächlich zu einem gewissen Maß vorbeugen".

Konsequent gut sitzende und flache Schuhe zu tragen, ist ein guter Anfang. In den Schuhen sollte man ausreichend Platz für den vorderen Teil des Fußes haben. Das verringert den Druck auf die Zehen und den Fußballen, wie das Portal "gesund.bund.de" erklärt. Zudem ist eine gute Idee, die Schuhe regelmäßig ganz wegzulassen und barfuß über verschiedene Böden zu laufen. Das stärkt die feinen Muskeln in den Füßen und verringert somit das Risiko für einen Hallux valgus.

Wer eine Fußfehlstellung hat - etwa einen Spreizfuß - lässt sich am besten Einlagen anfertigen und trägt sie regelmäßig. Sie können Galla zufolge zwar die Entwicklung eines Hallux valgus nicht verhindern, sind aber trotzdem sinnvoll, weil sie Beschwerden wie Schmerzen lindern.

Noch ein Tipp, den die Expertin allen mit familiärer Vorbelastung gibt: regelmäßig kräftigende Fußübungen in den Alltag einbauen. In ihrem Buch "Die einfachsten Fußübungen aller Zeiten" (Trias Verlag) verraten Galla und Physiotherapeut Arndt Fengler, wie man den Großzehenspreizer, einen wichtigen Muskel der Innenseite der Fußsohle, trainiert.

Regelmäßig durchgeführt hilft diese Übung dabei, die Großzehe zu begradigen und einem Hallux valgus entgegenzuwirken. Und: "Durch diese Übung bekommen Sie ein besseres Gespür für die feinen Bewegungen der Füße und richten das Längsgewölbe auf", so Galla.

So geht's:

Schon bei ersten Veränderungen rät Galla dazu, eine Orthopädin oder einen Orthopäden aufzusuchen. So lässt sich frühzeitig ein Plan schmieden, wie sich diese Entwicklung möglichst günstig beeinflussen lässt. etwa mit speziellen Fußübungen.

Übrigens: Auch ein ausgeprägter Hallux valgus bringt nicht automatisch Schmerzen und Einschränkungen beim Gehen mit sich. Eine Operation muss daher längst nicht immer sein, so Galla: "Die Fehlstellung allein ist nicht der ausschlaggebende Grund für eine Operation, sondern der Leidensdruck."

ARCHIV - Einfach mal barfuß laufen - das stärkt bei einem Hallux valgus die Fußmuskulatur. (zu dpa: «Hallux valgus: Was tun bei familiärer Vorbelastung?») Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
An Bord einer Ariane-6-Rakete startete der Satellit ins All
Technik
Neuer europäischer Wettersatellit ins All gestartet
Wegen Mordes angeklagter Duane Davis hat bald sein Urteil zu erwarten
News
Prozess um Mord an Tupac Shakur in der Endphase
In Robusta steckt doppelt bis dreimal so viel Koffein wie in Arabica
Gesundheit
Mit diesen sechs Fakten wissen Kaffee-Liebhaber mehr
Touristen Opfer von Diebstählen, Überfällen und Betrug
Reisen & Freizeit
Verschärfte Kontrollen rund ums Kolosseum
Babler: "Österreichischer Weg" richtig und absolut notwendig
Politik
Milliarden-Vergleich bringt Meta bei Jugend unter Zugzwang
Bedingungen, die Fels und Eis im Hochgebirge destabilisieren
Technik
Sturzflut in Nepal - Klimakrise begünstigt Flutkatastrophen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER