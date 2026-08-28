Hallux valgus: Was tun bei familiärer Vorbelastung?

"Das können zum Beispiel Bindegewebsschwächen, eine erhöhte Gelenkbeweglichkeit oder eine bestimmte Fußform, zum Beispiel der Spreizfuß, sein." Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass man als Kind betroffener Eltern selbst auch eines Tages die Diagnose Hallux valgus bekommt. Der Entstehung kann man Galla zufolge "tatsächlich zu einem gewissen Maß vorbeugen".

Konsequent gut sitzende und flache Schuhe zu tragen, ist ein guter Anfang. In den Schuhen sollte man ausreichend Platz für den vorderen Teil des Fußes haben. Das verringert den Druck auf die Zehen und den Fußballen, wie das Portal "gesund.bund.de" erklärt. Zudem ist eine gute Idee, die Schuhe regelmäßig ganz wegzulassen und barfuß über verschiedene Böden zu laufen. Das stärkt die feinen Muskeln in den Füßen und verringert somit das Risiko für einen Hallux valgus.

Wer eine Fußfehlstellung hat - etwa einen Spreizfuß - lässt sich am besten Einlagen anfertigen und trägt sie regelmäßig. Sie können Galla zufolge zwar die Entwicklung eines Hallux valgus nicht verhindern, sind aber trotzdem sinnvoll, weil sie Beschwerden wie Schmerzen lindern.

Noch ein Tipp, den die Expertin allen mit familiärer Vorbelastung gibt: regelmäßig kräftigende Fußübungen in den Alltag einbauen. In ihrem Buch "Die einfachsten Fußübungen aller Zeiten" (Trias Verlag) verraten Galla und Physiotherapeut Arndt Fengler, wie man den Großzehenspreizer, einen wichtigen Muskel der Innenseite der Fußsohle, trainiert.

Regelmäßig durchgeführt hilft diese Übung dabei, die Großzehe zu begradigen und einem Hallux valgus entgegenzuwirken. Und: "Durch diese Übung bekommen Sie ein besseres Gespür für die feinen Bewegungen der Füße und richten das Längsgewölbe auf", so Galla.

So geht's:

Schon bei ersten Veränderungen rät Galla dazu, eine Orthopädin oder einen Orthopäden aufzusuchen. So lässt sich frühzeitig ein Plan schmieden, wie sich diese Entwicklung möglichst günstig beeinflussen lässt. etwa mit speziellen Fußübungen.

Übrigens: Auch ein ausgeprägter Hallux valgus bringt nicht automatisch Schmerzen und Einschränkungen beim Gehen mit sich. Eine Operation muss daher längst nicht immer sein, so Galla: "Die Fehlstellung allein ist nicht der ausschlaggebende Grund für eine Operation, sondern der Leidensdruck."