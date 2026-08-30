Mehrere Opfer nach Schüssen bei Veranstaltung in der Schweiz

Sie rief die Bevölkerung dazu auf, das Gebiet zu meiden. Weitere Informationen sollen folgen. Nach Informationen des "Blick" fielen die Schüsse gegen 3.00 Uhr am Rande eines Raves auf der Pferderennbahn im Schachen.

Eine Leserin berichtete gegenüber "Blick", ihre Freundin sei mit einer Gruppe bei dem Rave gewesen. Sie habe ihr gegen 4.00 Uhr mitgeteilt, dass es eine Schießerei gegeben habe. Zunächst hätten die Besucher die Knallerei für ein Feuerwerk gehalten, da sie Funken an der Decke gesehen hätten.