Neues Tool soll bei Bewältigung von Klimarisiken unterstützen

"Sich in den IPCC-Berichten zurechtzufinden, kann aufgrund ihres Umfangs und ihrer Komplexität eine Herausforderung sein", erklärte Werning in einer Aussendung. Bei ihrer Arbeit gehe es weniger darum, neue klimawissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen, als vielmehr darum, vorhandene Informationen umsetzbar zu machen. Das neue Tool biete einen leichteren Einstieg, indem es systematisch alle 35 vom IPCC identifizierten klimatischen Einflussfaktoren direkt mit konkreten Risiken verknüpft und Beispiele dafür liefert, wie diese Risiken angegangen werden können.

Das Forschungsteam hebt mehrere wichtige Muster in seiner Systematik hervor: So spielt sich mehr als die Hälfte der Kombinationen aus Klimagefahren und daraus resultierenden Risiken vorwiegend auf regionaler Ebene ab. Das unterstreiche, dass viele Klimaauswirkungen von einzigartigen regionalen Bedingungen bestimmt werden. Weiters zeigte sich eine fast gleichmäßige Verteilung zwischen allmählichen Klimaveränderungen und Extremereignissen. Aus diesem Grund sollten den Wissenschafterinnen und Wissenschaftern zufolge Kapazitäten nicht nur für den Umgang mit solchen Ereignissen aufgebaut werden, sondern auch für die Planung auf längeren Zeithorizonten.

Service: Climate Impact Taxonomy: https://climate-impact-taxonomy.iiasa.ac.at/ ; Link zum Paper: https://doi.org/10.1038/S41558-026-02717-7