Der Name sei historisch bedingt, weil Hirschhornsalz früher aus tierischen Ausgangsstoffen gewonnen wurde. "Heute wird es allerdings synthetisch hergestellt", so die Krehl. Deshalb ist es auch für die vegetarische und vegane Ernährung geeignet. Auf den Zutatenlisten verpackter Backwaren findet man Hirschhornsalz auch unter der Bezeichnung Ammoniumhydrogencarbonat oder der Zusatzstoffnummer E 503.

Das Backtriebmittel hat beim Backen zwei Effekte. Daniela Krehl: "Es sorgt dafür, dass der Teig schön locker und großporig wird und gleichzeitig macht er Gebäcke besonders knusprig." Beim Erhitzen zerfallt Hirschhornsalz in Ammoniak, Kohlendioxid und Wasser. Das Kohlendioxid lockert den Teig, während sich das Ammoniak beim Backen verflüchtigt. "Dabei entsteht der typisch stechende unangenehme Geruch, den viele kennen, wenn sie diese Zutat benutzen", so die Ernährungswissenschafterin.

Hirschhornsalz eignet sich daher nur für flache Gebäcke, da das Ammoniak aus dickeren Teigen nicht vollständig entweichen kann. Deshalb wird es vor allem für Lebkuchen, Spekulatius, Printen und andere flache Kekse verwendet.

Doch das Backtriebmittel mit dem verwirrenden Namen hat auch eine problematische Seite. So kann beim Erhitzen stärkehaltiger Lebensmittel etwa wie auch bei Pommes, Brot oder eben Gebäck Acrylamid entstehen. Dieser Stoff gilt als wahrscheinlich krebserregend. Je stärker ein Gebäck gebräunt wird, desto höher kann auch sein Acrylamidgehalt sein. Deshalb gilt auch hier die Regel: lieber goldgelb als dunkelbraun backen.