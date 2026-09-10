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Neu bestimmte Insektengattung trägt Namen von Taylor Swift

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Nun heißen auch Wanzen wie die Sängerin Taylor Swift
©Katja Sponholz, APA, dpa
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Forschende haben gleich vier neu bestimmte Insektenarten nach dem US-Superstar Taylor Swift benannt. Die Tiere gehören der neu benannten Gattung an, wie die University of California, Riverside mitteilte. Innerhalb dieser Gattung bestimmten die Fachleute vier Arten, die sie nach der Sängerin und ihren Alben benannten: und wurde am Donnerstag berichtet.

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Die Namen sind die Latein-Versionen von "Taylor" sowie die Alben der Sängerin "Lover", "Fearless" und "Poets", was für das Album "The Tortured Poets Department" steht. Die Tiere gehören laut Universität zur Familie der Weichwanzen. Doktorandin Sarah Schroeder, die das dazugehörige wissenschaftliche Paper mitgeschrieben hat, hofft laut der Universität darauf, dass der Erhalt von Insekten dank der Namensgebung mehr Aufmerksamkeit bekommt.

"Es hat sich für mich authentisch angefühlt als lebenslanger Swiftie, Taylor auf diese Weise zu ehren und Aufmerksamkeit auf die Vielfalt von Insekten zu lenken, die noch entdeckt werden muss", wird Schroeder zitiert. Die vier neuen Arten sind den Angaben zufolge Pflanzenfresser und eng verbunden mit der australischen Pflanzengattung .

Ein weiterer Grund dafür, dass sie die Insekten nach Taylor Swift benannte, ist laut Schroeder das Aussehen der Wanzen. Sie tragen rot-orange gefärbte Strukturen auf ihrem hellen Körper und ähneln damit den Blüten der . "Taylor Swifts ikonischer Look sind ihre blonden Haare und roten Lippen. Diese Insekten sind blass-gelb mit roten Akzenten", so Schroeder. "Im wissenschaftlichen Paper bezeichne ich sie als blond."

Bis die neu bestimmten Insekten zu ihrem Namen kamen, hat es Jahre gedauert. Denn sie wurden bereits zwischen 1995 und 2004 im Rahmen eines Biodiversitätsprojekts von amerikanischen und australischen Forschern gefunden. Damals sammelten die Fachleute demnach 50.000 Exemplare, die sortiert, untersucht und bestimmt werden mussten.

PRODUKTION - 25.09.2023, Saarland, Saarbrücken: Eine Grüne Reiswanze (Nezara viridula) sitzt auf einem Blatt in einem Garten. In Rheinland-Pfalz und im Saarland hat sich nach Angaben von Naturexperten und Behörden ein neuer invasiver Schädling angesiedelt: die ursprünglich aus Ostafrika stammende Grüne Reiswanze. (zu dpa-Korr: «Grüne Reiswanze fühlt sich jetzt auch im Südwesten wohl») Foto: Katja Sponholz/dpa +++ dpa-Bildfunk +++.

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