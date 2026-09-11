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Felix Kammerer legte für Rudererrolle neun Kilogramm zu

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"Monatelang Proteinpulver gefuttert wie ein Wahnsinniger"
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Der Schauspieler Felix Kammerer hat für die Hauptrolle des Olympia-Ruderers Hans Lenk massiv an Muskelmasse zulegen müssen. "Ja, ich hatte zum Schluss fast neun Kilogramm extra drauf", sagte der 30-jährige Wiener der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Freitag. Er habe "monatelang Proteinpulver gefuttert wie ein Wahnsinniger", Ernährungscoaching gehabt und intensiv trainiert, um das körperliche Level für die wochenlangen Dreharbeiten im originalen Achterboot zu erreichen.

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Kammerer spielt in dem Sportdrama "Adams Acht". Dieses dreht sich um den Sieg des deutschen Ruder-"Achters" 1960 bei den Olympischen Spielen in der italienischen Hauptstadt Rom.

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