Wie gelingt der schnelle Klassiker - die Kürbissuppe?

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Die Kürbissuppe ist im Herbst ein echtes Comfort-Food. Wenn es draußen ungemütlich wird, bringt sie sofort Gemütlichkeit in den Tag. Viele greifen zum Hokkaido, weil man den nicht schälen muss - aber Expertin Daniela Gamb rät zu etwas anderem: "Ich mag in einer Suppe am liebsten den Butternut oder den Mini-Muskatkürbis. Deren Geschmack ist etwas feiner, der Hokkaido ist oft etwas mehlig-" Das Rezeptvon Daniela Gamb ergibt etwa zwei Liter Suppe.

von APA