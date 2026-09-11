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Rauch auf easyJet-Flug wegen Powerbank - Angst in Malpensa

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Zwei Leichtverletzte bei Evakuierung durch Notrutsche
©Afp, APA, FABRICE COFFRINI
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Am Donnerstagnachmittag ist es am Flughafen Mailand-Malpensa zu einem Zwischenfall an Bord eines easyJet-Flugzeugs auf dem Weg nach Prag gekommen. Der Flug mit 146 Passagieren an Bord befand sich gerade beim Rollen, als sich in der Kabine Rauch entwickelte. Die Piloten erklärten daraufhin den Notfall und leiteten die Evakuierung ein. Die Passagiere mussten das Flugzeug über die Notrutschen verlassen. Dabei erlitten zwei Menschen leichte Verletzungen.

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Nach ersten Erkenntnissen soll eine Powerbank die Rauchentwicklung und den beginnenden Brand ausgelöst haben. Das Gerät befand sich im Trolley eines Passagiers, der in der Gepäckablage über den Sitzen verstaut war. Der Zwischenfall hatte erhebliche Auswirkungen auf den Flugbetrieb in Malpensa. Starts und Landungen wurden vorübergehend eingestellt. Flugzeuge, die sich bereits im Anflug auf den Flughafen befanden, wurden teilweise zu anderen Flughäfen umgeleitet.

Der Flughafen war rund eine Stunde lang weitgehend lahmgelegt. Gegen 18:35 Uhr konnte eine der beiden Start- und Landebahnen wieder teilweise für den Betrieb freigegeben werden. Die zweite Bahn blieb zunächst geschlossen, um das betroffene Flugzeug zu entfernen und die notwendigen Sicherheitskontrollen sowie die Reinigung des Bereichs durchzuführen. Gegen 19:30 Uhr konnte der Flughafen seinen regulären Betrieb wieder vollständig aufnehmen.

GENEVA - SCHWEIZ: FOTO: APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI

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