Rauch auf easyJet-Flug wegen Powerbank - Angst in Malpensa

Nach ersten Erkenntnissen soll eine Powerbank die Rauchentwicklung und den beginnenden Brand ausgelöst haben. Das Gerät befand sich im Trolley eines Passagiers, der in der Gepäckablage über den Sitzen verstaut war. Der Zwischenfall hatte erhebliche Auswirkungen auf den Flugbetrieb in Malpensa. Starts und Landungen wurden vorübergehend eingestellt. Flugzeuge, die sich bereits im Anflug auf den Flughafen befanden, wurden teilweise zu anderen Flughäfen umgeleitet.

Der Flughafen war rund eine Stunde lang weitgehend lahmgelegt. Gegen 18:35 Uhr konnte eine der beiden Start- und Landebahnen wieder teilweise für den Betrieb freigegeben werden. Die zweite Bahn blieb zunächst geschlossen, um das betroffene Flugzeug zu entfernen und die notwendigen Sicherheitskontrollen sowie die Reinigung des Bereichs durchzuführen. Gegen 19:30 Uhr konnte der Flughafen seinen regulären Betrieb wieder vollständig aufnehmen.