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Signal führt lokale Backups für iPhone und iPad ein

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Signal-Nachrichten und -Medien sichern geht jetzt auch auf iPhones
©APA, dpa, Zacharie Scheurer, GMS
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Signal ermöglicht es ab sofort auch iOS-Nutzenden, alle Nachrichten und Medien lokal auf dem Gerät zu sichern und wiederherzustellen. Die Sicherung der Messenger-Daten auf iPhones und iPads erfolgt verschlüsselt, wie die Signal-Stiftung mitteilt. Dabei werde dasselbe plattformübergreifende Backup-Format genutzt, das auch bei Signal für Android und Desktop unterstützt zum Einsatz kommt.

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Lokale Backups werden durch einen 64-stelligen Wiederherstellungsschlüssel geschützt. Achtung: Da für die Wiederherstellung einer Sicherung an dem Schlüssel absolut kein Weg vorbeiführt, sollten Nutzende ihn sorgfältig und sicher aufbewahren - und natürlich niemals an Dritte weitergeben.

Lokale Backups für Android und Desktop sollen der Stiftung zufolge übrigens bald auch auf einem iOS-Gerät wiederhergestellt werden können.

Und so lassen sich lokale Backups aktivieren beziehungsweise wiederherstellen:

Das neue lokale Backup-Feature ist Teil der neuen iOS-Signal-Version 8.30. Wer es in den Einstellungen bislang nicht sieht, sollte im App Store schauen, ob das App-Update schon vorliegt und - falls ja - die Anwendung entsprechend aktualisieren.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Zacharie Scheurer/Zacharie Scheurer

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