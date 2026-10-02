Signal führt lokale Backups für iPhone und iPad ein

Lokale Backups werden durch einen 64-stelligen Wiederherstellungsschlüssel geschützt. Achtung: Da für die Wiederherstellung einer Sicherung an dem Schlüssel absolut kein Weg vorbeiführt, sollten Nutzende ihn sorgfältig und sicher aufbewahren - und natürlich niemals an Dritte weitergeben.

Lokale Backups für Android und Desktop sollen der Stiftung zufolge übrigens bald auch auf einem iOS-Gerät wiederhergestellt werden können.

Und so lassen sich lokale Backups aktivieren beziehungsweise wiederherstellen:

Das neue lokale Backup-Feature ist Teil der neuen iOS-Signal-Version 8.30. Wer es in den Einstellungen bislang nicht sieht, sollte im App Store schauen, ob das App-Update schon vorliegt und - falls ja - die Anwendung entsprechend aktualisieren.