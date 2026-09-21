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Taylor Swift erhält bei MTV Video Music Awards Sonderpreis

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Taylor Swift ist bald eine Auszeichnung schwerer
©Getty Images North America, APA, JAMIE MCCARTHY
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Taylor Swift (36) wird ihre Trophäensammlung weiter vergrößern. Bei der Vergabe der MTV Video Music Awards (VMAs) am kommenden Sonntag werde die Pop-Ikone mit einem Sonderpreis für Regiearbeit geehrt, teilte der Sender MTV mit. Mit dem neuen "Artist Director Honors"-Preis sollen bahnbrechende Künstler gewürdigt werden, deren Schaffen hinter der Kamera die Möglichkeiten für Musikvideos und für visuelles Erzählen erweitert habe, hieß es in einer Mitteilung.

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Swift hat im Laufe ihrer Karriere bei zahlreichen Musikvideos selbst Regie geführt, darunter bei "The Fate of Ophelia", "Opalite" oder "The Man". Bei der Vergabe der MTV Video Music Awards war sie in der Vergangenheit schon sieben Mal für "Beste Regie" nominiert und holte allein in dieser Sparte vier Preise.

In diesem Jahr geht Superstar Madonna mit den meisten Gewinnchancen in die Verleihung der MTV Video Music Awards. Mit elf Nominierungen, darunter in den Sparten Video ("Confessions II - The Film"), Künstler und Song des Jahres ("Bring Your Love"), führt die 68-Jährige die Kandidatenliste an.

Swift folgt im Wettbewerb mit neun Nominierungen, darunter in der Top-Sparte für das Video des Jahres mit ihrem Hit "The Fate of Ophelia". Um diesen Spitzenpreis konkurrieren mit Madonna und Swift auch Ariana Grande, Bruno Mars, Sabrina Carpenter und Gener8ion mit Rapper Yung Lean.

Im vorigen September hatte Lady Gaga als große Gewinnerin bei der Preisverleihung des Musiksenders MTV vier der begehrten Trophäen abgeräumt, darunter als Künstlerin des Jahres. Der Preis in der Top-Sparte für das Video des Jahres ging aber an Ariana Grande für "Brighter Days Ahead".

Die diesjährige Trophäen-Show soll am 27. September in Los Angeles stattfinden. Die Preise werden seit 1984 verliehen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen. Die Trophäen stellen eine Astronautenfigur dar, die eine MTV-Fahne in der Hand hält.

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