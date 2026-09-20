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Sheeran äußerte sich nach Rauswurf von US-Rapper Macklemore

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Sänger nahm erstmals zu Macklemore-Rauswurf Stellung
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Bei seinem ersten Konzert nach dem Ausschluss von Rapper Macklemore aus dem Vorprogramm seiner US-Tour aufgrund von propalästinensischen Äußerungen hat Popstar Ed Sheeran zu der Kontroverse Stellung bezogen. "Bevor ich jetzt einige Songs spiele, ist es hoffentlich okay, dass ich jetzt einige Worte zu dieser vergangenen Woche sage", sagte Sheeran übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge bei dem Konzert in der Ostküstenmetropole Philadelphia.

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Er sei es gewohnt, dass seine Musik kritisiert werde. "Aber in dieser Woche habe ich Kritik zu etwas viel Wichtigerem bekommen und ich musste schwierige Entscheidungen treffen und ich mache Fehler und es tut mir so, so leid", sagte Sheeran. Er wolle, dass seine Konzerte sichere Orte für alle seien, er wolle kein Aktivist sein und er wolle seine Fans nicht enttäuschen – "deswegen bin ich heute Abend hier, alleine und mache mit meiner Tour weiter".

Die Kontroverse habe ihn "mitten in einen wichtigen und leidenschaftlichen Streit über die Redefreiheit und das komplexeste politische Thema des Planeten" gezogen, sagte Sheeran weiter. Anschließend verurteilte er sowohl das Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel als auch das israelische Vorgehen im Gazastreifen scharf. Vor dem Stadion, in dem das Konzert stattfand, hatten sich US-Medienangaben zufolge einige propalästinensische Demonstranten versammelt.

Der US-Rapper Macklemore hatte Anfang der Woche mitgeteilt, dass er nach propalästinensischen Äußerungen aus dem Vorprogramm von Sheerans restlicher "Loop"-Tour gestrichen worden sei. Daraufhin solidarisierten sich mehrere Musiker mit ihm und sagten ihre Auftritte als Support-Acts von Sheeran ab. Sheeran hatte betont, der Rausschmiss von Macklemore sei die Entscheidung des Tourveranstalters gewesen, nicht seine.

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