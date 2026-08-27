Multitasking: Machen Sie sich die PC-Arbeit leichter

Um eine geteilte Ansicht in einem Chromium-Browser zu öffnen, klickt man einfach mit der rechten Maustaste auf einen der beiden gewünschten Tabs ganz oben in der Tab-Leiste und wählt dann "Tabs zu neuer geteilter Ansicht hinzufügen".

Der zweite Tab gesellt sich dazu, wenn man auf diesen wieder mit der rechten Maustaste klickt und dann "Tab in geteilte Ansicht verschieben" wählt. Anschließend lässt sich jederzeit per Klick mit der rechten Maustaste auf die beteiligten Tabs die geteilte Ansicht anordnen oder auch wieder auflösen. Bei Firefox funktioniert es ähnlich: Mit der rechten Maustaste auf den Reiter des gewünschten Tabs klicken und dann "Geteilte Ansicht hinzufügen" wählen. Auf der anderen Bildschirmhälfte zeigt der Browser dann direkt eine Liste aller geöffneten Programme, sodass man den zweiten gewünschten Tab dort auswählen kann.

Nutzt man einen Browser, der so eine Funktion nicht anbietet, kann man auch einfach eine sogenannte zweite Instanz dieses Browsers starten, sodass man am Ende auch wieder zwei verschiedene Seiten nebeneinander stellen kann. Dazu einfach bei gedrückter Shift-Taste mit der linken Maustaste auf das Symbol des jeweiligen Programms unten in der Taskleiste klicken. Der Instanzen-Trick funktioniert auch mit vielen anderen Programmen wie etwa Office-Software, aber nicht mit jeder Software. Klappt es per Tastenkombi nicht, kann man immer noch versuchen, das jeweilige Programm ein zweites Mal über das Startmenü aufzurufen.

Doch das ist noch nicht alles. Mit dem sogenannten Snap-Layout-Feature lassen sich Programmfenster unter Windows schnell und komfortabel anordnen wie gewünscht. Dabei spielen zwei Tastenkombis die Hauptrolle:

Um unter Windows jederzeit schnell und einfach zwischen allen geöffneten Programmfenstern hin- und herzuwechseln, benutzt man übrigens einfach die Tastenkombi "Alt + Tabulatortaste". Dann geht es folgendermaßen: "Alt" gedrückt halten und dann so oft die Tabulatortaste drücken, bis das gewünschte Programmfenster in der Übersicht blau umrandet ist. Dann Tasten loslassen und man wechselt in das jeweilige Fenster hinein.