ABO

Mit KI-Schwerpunkt: Wiener IT-HTL soll 2029 eröffnet werden

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Künstliche Intelligenz wird Ausbildungsschwerpunkt
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Die von der Wiener Wirtschaftskammer (WKW) initiierte neue Wiener IT-HTL soll im Schuljahr 2029/2030 starten. Das haben Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Kammerpräsident Walter Ruck am Dienstag in einer Pressekonferenz erläutert. Die Einrichtung, die unter dem offiziellen Namen Vienna Digital School firmiert, soll bis zu 600 Schülerinnen und Schüler aufnehmen können. Die HTL ist auch Teil einer "Zukunftsvereinbarung", die zwischen WKW und Stadt unterzeichnet wurde.

von

Das Abkommen ist bereits das dritte seiner Art und beinhaltet Projekte, die in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden sollen. Die IT-HTL soll das Thema Künstliche Intelligenz als Ausbildungsschwerpunkt aufweisen, wie Ludwig erläuterte. Auch Feldern wie Data Science, IT-Security, Green-IT oder Robotik will man sich widmen.

"Das ist etwas, was der Standort Wien und die Wiener Industrie dringend braucht", zeigte sich Kammerchef Ruck überzeugt. Derzeit würden die Planungen laufen. Die Digital-School wird am Wienerberg realisiert. Jährlich sollen rund 100 Absolventinnen und Absolventen die Schule abschließen.

Als weitere "Leuchtturmprojekte" finden sich in der Vereinbarung zwischen Stadt und Kammer auch ein Robotik-Labor, das als Kompetenzzentrum für Automatisierung dienen soll, der Ausbau des Projekt Zero Emission Transport oder eine Beschattungsinitiative im Altbau. Auch das Leerstandsmanagement will man verbessern und die Metropolregion mit Partnerstädten wie Brünn oder Bratislava stärken.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Hoffen auf Grünes Licht für die Gesundheitsreform
Politik
Facharzt-Forderung der Länder bleibt vom Bund unkommentiert
++ ARCHIVBILD ++ Essen in Mensen ist laut ÖH zu teuer
Technik
ÖH-Konzept soll Essen in Mensen dauerhaft günstiger machen
Mattle hat den LH-Vorsitz inne
Politik
Mattle will "gemeinsame Länderposition" bei LH-Konferenz
Holzleitner freut sich über Zuwächse beim Frauenbudget
Politik
Holzleitner: Budget hat feministische Handschrift
Wiederkehr will wieder mehr Lehrkräfte mit dem richtigen Abschluss
Technik
Wiederkehr will Anteil qualifizierter Lehrer deutlich steigern
++ ARCHIVBILD ++ 49 Prozent halten die Sommerferien für zu lang
Technik
Sommerferien - Österreicher bei Länge gespalten
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER