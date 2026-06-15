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Sommerferien - Österreicher bei Länge gespalten

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++ ARCHIVBILD ++ 49 Prozent halten die Sommerferien für zu lang
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Die Österreicherinnen und Österreicher sind in der Frage über die richtige Dauer der Sommerferien gespalten. Laut einer Umfrage von Marketagent unter 1.000 Personen zwischen 14 und 75 Jahren halten 49 Prozent die derzeit neunwöchigen Ferien für zu lang. Für 43 Prozent ist die Dauer gerade richtig, der Rest empfindet sie sogar als zu kurz.

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Unter jenen Personen, die mit der aktuellen Dauer nicht zufrieden sind, wünschen sich die meisten (32 Prozent), sechs Wochen Sommerferien. 19 Prozent reichen ein bis vier Wochen, 17 Prozent plädieren für sieben Wochen, 12 Prozent für fünf und sechs Prozent für acht Wochen. Der Rest präferiert "mehr als acht Wochen".

ARCHIV - 30.07.2025, Baden-Württemberg, Stuttgart: Schüler einer Grundschule laufen am letzten Schultag vor den Sommerferien in Baden-Württemberg über einen bunten Kreide-Schriftzug «Ferien». (zu dpa: «Lehrer fordern: Sommerferien nicht vor Anfang Juli») Foto: Bernd Weißbrod/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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