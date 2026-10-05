ABO

Ministerin stimmt Unis auf Budgetminus ein

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Holzleitner bei einer Veranstaltung im Innenministerium im September
©APA, GEORG HOCHMUTH
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Die Unis erhoffen sich für die nächste Dreijahresperiode 18 Milliarden Budget. Derzeit werde "ununterbrochen" verhandelt, sagte Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner im Ö1-Journal am Samstag. "Ich sag's ganz offen: Die 18 Milliarden werden es nicht werden, weil sich das nicht ausgeht." Eine Zahl ließ sich Holzleitner nicht entlocken, spätestens am 31. Oktober werde es Klarheit geben, denn bis dahin läuft die Frist. Mitte Oktober soll protestiert werden.

von

News auf Google bevorzugen

Bereits nach Bekanntwerden der ersten Budgetpläne im Frühjahr gab es Proteste von Studierenden, Lehrenden und Rektoraten. Anschließend vertagte die Regierung die eigentlich für die Budgetrede geplante Entscheidung über das Uni-Budget in den Herbst - Ende Oktober läuft die gesetzliche Frist dafür aus. Gleichzeitig kündigte Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) eine Regierungsklausur davor an und wollte um ein "moderates Plus" kämpfen. Die Klausur hat bisher nicht stattgefunden, im Kanzleramt wollte man davon zuletzt nichts wissen und stellte nur "Sitzungsformate im kleinen Kreis mit den Parteispitzen" in Aussicht, bei denen die Unis sicher auch einmal inhaltlich dabei wären.

Die Universitätenkonferenz forderte zuletzt von Holzleitner Auskunft darüber, welche Summe das Ministerium als Finanzierungsnotwendigkeit errechnet hat und für welche Summe die Ministerin eintritt. Ada Pellert, Rektorin der Alpen-Adria-Universität (AAU) in Klagenfurt, warnte in der "Krone" davor, sollte es tatsächlich nur die 15,5 avisierten Millionen geben: "Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber eigentlich brauchen wir 18 Milliarden Euro - ohne Wachstumsperspektive. Selbst das Ministerium hat gesagt, 17,5 seien nachvollziehbar. Ich bin sehr in Sorge, ob man die Weichen noch umstellen kann bis Ende Oktober". Bleibt man unter der Summe, bedeute das ein "massives Sparen im Personalbereich" - und dort vor allem im Nachwuchsbereich.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Bauer bei einer Pressekonferenz Anfang September
Technik
Politischer Islam - "Punktation" fertig
Schumann im Nationalrat Ende September
Politik
Sozialministerium will nach Fehlgeburten "Trauerzeit"
Wallner bei der Übernahme des Vorsitzes der LH-Konferenz
Politik
Wallner bringt Strafmündigkeit ab zwölf zurück aufs Tapet
Gutachten der PVA: Forderung nach mehr Transparenz
Politik
Patientenvertreter beklagen geschwärzte Gutachten
Zeiler anlässlich der Filmpremiere von "Bruno - Der junge Kreisky"
Politik
Frauenministerin Holzleitner winkt für SPÖ-Spitze ab
Schulcluster gibt es vor allem am Land
Politik
Mehr Schulcluster durch Abschaffung von Lehrer-Veto
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER