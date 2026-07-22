Medienkompetenz bis Mentoring: "MEGA Alumni Award" für sechs Bildungsinitiativen

Aus insgesamt 52 eingereichten Projekten, die in den vergangenen sechs Jahren von der MEGA Bildungsstiftung unterstützt wurden, gingen in den Kategorien "Breite Wirkung", "Tiefe Wirkung" und "Systemische Wirkung" die Initiativen Hobby Lobby, Digitaler Kompass, AFYA, Wald am See, STARTKLAR und Younus als Gewinner hervor. Mit dem Award wolle man die langfristige Wirkung dieser Organisationen sichtbar machen, erklärte Sonja Zimmermann, Vorständin der MEGA Bildungsstiftung, eine Initiative der B&C Privatstiftung sowie der Berndorf Privatstiftung, die Bildungsinnovationen fördert.

In der Kategorie "Breite Wirkung" wurden Projekte ausgezeichnet, die eine große Zahl an Kindern und Jugendlichen erreichen. Hier konnten sich Hobby Lobby mit kostenlosen Freizeit- und Bildungsangeboten sowie Digitaler Kompass, der die Medien- und Informationskompetenz junger Menschen durch Schulworkshops und digitale Faktenchecks stärken will, durchsetzen.

"Tiefe Wirkung" durch intensive individuelle Begleitung entfalten der Jury zufolge AFYA, wo geflüchtete Kinder bei der Verarbeitung traumatischer Erfahrungen unterstützt werden, und Wald am See, das mit tiergestützten Therapien bereits ab dem Kindergartenalter individuell fördert. "Systemische Wirkung" durch strukturelle Veränderungen im Bildungssystem wird zwei Initiativen zugeschrieben: Der Verein STARTKLAR entwickelt Konzepte für die sprachliche Bildung mehrsprachig aufwachsender Kinder, Younus schafft den Angaben zufolge durch sein langfristiges Eins-zu-eins-Mentoring neue Bildungs- und Entwicklungschancen.

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