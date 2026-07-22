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Medienkompetenz bis Mentoring: "MEGA Alumni Award" für sechs Bildungsinitiativen

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Insgesamt werden 300.000 Euro vergeben
©APA/APA/Fohringer/HELMUT FOHRINGER
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Der erstmals vergebene "MEGA Alumni Award" geht an sechs Bildungsorganisationen, die Veränderung angestoßen und nachhaltige Entwicklungen für Kinder und Jugendliche ermöglicht haben. Die Palette der mit insgesamt 300.000 Euro Ausgezeichneten reicht von breiten Freizeitangeboten bis zum Eins-zu-eins-Mentoring, teilt der MEGA Bildungsverein, der die Preise vergibt, in einer Aussendung mit. Die Verleihung findet am 8. Oktober in Wien statt.

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Aus insgesamt 52 eingereichten Projekten, die in den vergangenen sechs Jahren von der MEGA Bildungsstiftung unterstützt wurden, gingen in den Kategorien "Breite Wirkung", "Tiefe Wirkung" und "Systemische Wirkung" die Initiativen Hobby Lobby, Digitaler Kompass, AFYA, Wald am See, STARTKLAR und Younus als Gewinner hervor. Mit dem Award wolle man die langfristige Wirkung dieser Organisationen sichtbar machen, erklärte Sonja Zimmermann, Vorständin der MEGA Bildungsstiftung, eine Initiative der B&C Privatstiftung sowie der Berndorf Privatstiftung, die Bildungsinnovationen fördert.

In der Kategorie "Breite Wirkung" wurden Projekte ausgezeichnet, die eine große Zahl an Kindern und Jugendlichen erreichen. Hier konnten sich Hobby Lobby mit kostenlosen Freizeit- und Bildungsangeboten sowie Digitaler Kompass, der die Medien- und Informationskompetenz junger Menschen durch Schulworkshops und digitale Faktenchecks stärken will, durchsetzen.

"Tiefe Wirkung" durch intensive individuelle Begleitung entfalten der Jury zufolge AFYA, wo geflüchtete Kinder bei der Verarbeitung traumatischer Erfahrungen unterstützt werden, und Wald am See, das mit tiergestützten Therapien bereits ab dem Kindergartenalter individuell fördert. "Systemische Wirkung" durch strukturelle Veränderungen im Bildungssystem wird zwei Initiativen zugeschrieben: Der Verein STARTKLAR entwickelt Konzepte für die sprachliche Bildung mehrsprachig aufwachsender Kinder, Younus schafft den Angaben zufolge durch sein langfristiges Eins-zu-eins-Mentoring neue Bildungs- und Entwicklungschancen.

Service: https://www.megabildung.at/

ZU APA-TEXT II - THEMENBILD - Illustration zu den Themen Sparpaket, Euro, Steuern und Geld aufgenommen am Montag, 6. Februar 2012. Die Regierungsparteien SPÖ und ÖVP verhandeln über ein umfassendes Sparpaket. APA-FOTO: HELMUT FOHRINGER

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