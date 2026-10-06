Masern - Notstand im US-Bundesstaat New York

Unter anderem kann mit dieser Exekutivorder der Kreis derjenigen ausgeweitet werden, die eine Impfung verabreichen dürfen, etwa auf Rettungskräfte und Apotheker. "Niemand sollte durch eine durch Impfung vermeidbare Krankheit schwer erkranken oder sterben", sagte Hochul demnach. "Deshalb habe ich Maßnahmen ergriffen, um die Zahl der medizinischen Fachkräfte zu erhöhen, die Impfungen und Tests durchführen können."

Bis 3. Oktober wurden der Mitteilung zufolge seit Jahresbeginn insgesamt 108 Masernfälle im Bundesstaat New York verzeichnet - sieben davon in der Millionenstadt New York City und 101 im übrigen Gebiet. Zugleich steigen USA-weit und auch global die Fallzahlen, wie es weiter heißt.

In den USA hatte die Zahl der Maserninfektionen bereits bis Juli den höchsten Stand seit Jahrzehnten erreicht. Mehr als 2.300 Fälle in 45 Bundesstaaten wurden registriert und damit mehr als im gesamten Jahr 2025, wie aus Zahlen der Gesundheitsbehörde CDC und der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervorging. Das Nachbarland Kanada hatte 2025 seinen Status als "masernfrei" bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nach einem Ausbruch verloren.

Der von US-Präsident Donald Trump ernannte Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. steht wegen der steigenden Zahlen der Maserninfektionen schon seit geraumer Zeit in der Kritik. Er hatte immer wieder Zweifel an der Sinnhaftigkeit von Impfungen geäußert.