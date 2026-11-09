Schnee auf warmem Boden erhöht alpine Risiken

"Auf glattem Untergrund wie Gras oder Felsplatten kann die gesamte Schneedecke dann plötzlich abrutschen", erklärte Alec van Herwijnen, Leiter der Forschungsgruppe Lawinenbildung am WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) am Montag in einer Mitteilung des Instituts. Nach extremen Sommern könne dieses Phänomen auch an sonst kaum betroffenen, hoch gelegenen Nordhängen auftreten.

Auch für den hochalpinen Permafrost - den dauerhaft gefrorenen Boden oberhalb von rund 2.500 Metern über Meer - spielt das Timing des Schneefalls eine Schlüsselrolle. Eine früh geschlossene Schneedecke speichert die Sommerhitze wie eine Daunendecke im Boden, wodurch die Wärme tiefer ins Gestein vordringt.

Zusammen mit den vorangegangenen Wärmejahren drohen Eisverluste im Untergrund und eindringendes Schmelzwasser, was die Stabilität ganzer Bergflanken schwächt und Felsstürze begünstigt. Kühlt der Boden vor dem Einschneien hingegen gründlich aus, dämpft dies die Folgen des Rekordsommers ab.

Probleme könnten außerdem bei der künstlichen Beschneiung entstehen: Neben ausreichend tiefen Lufttemperaturen von idealerweise unter minus fünf Grad spielen auch die Wassertemperaturen eine Rolle. Sind Bäche und Speicherseen infolge des Sommers zu warm, sinkt der Wirkungsgrad der Schneekanonen. Zudem könnten ausgetrocknete Reservoirs in tieferen Lagen und Mittelgebirgen dazu führen, dass im Jänner und Februar 2027 nicht genügend Wasser vorhanden ist, um neue Reserven für das Folgejahr anzulegen.

Wie außergewöhnlich warm der vergangene Sommer war, zeigt eine Messreihe auf dem Weissfluhjoch oberhalb von Davos auf 2.536 Metern über Meer. Dort fiel von Juli bis September erstmals seit Beginn der Messungen vor 90 Jahren kein Schnee, hieß es vom SLF.