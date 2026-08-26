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Laptop ohne Ladegerät – was beim Nachkauf wichtig ist

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Experten raten davon ab, extrem günstige No-Name-Produkte zu kaufen
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Wer aktuell einen neuen Laptop kauft, steht möglicherweise erst mal ohne Netzteil und Ladekabel da. Hintergrund ist eine neue EU-Vorschrift, nach der Händler einen Laptop auch als pure Variante ohne Netzteil und Ladekabel vertreiben müssen, um Elektroschrott zu vermeiden. Viele verkaufen die Geräte generell nur noch ohne Ladezubehör. Manche Online-Shops zeigen beim Laptop-Kauf wiederrum passende Netzteile samt Kabel an.

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Stimmen USB-Anschluss, Wattzahl und Power Delivery, müssen Sie nicht zwingend ein Original-Netzteil des Laptop-Herstellers erwerben. Expertinnen und Experten raten allerdings davon ab, extrem günstige No-Name-Produkte zu kaufen. Diese könnten im schlimmsten Fall in Flammen aufgehen oder andere schwerwiegende Mängel haben.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Nico Tapia/Nico Tapia

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