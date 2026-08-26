Laptop ohne Ladegerät – was beim Nachkauf wichtig ist

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Wer aktuell einen neuen Laptop kauft, steht möglicherweise erst mal ohne Netzteil und Ladekabel da. Hintergrund ist eine neue EU-Vorschrift, nach der Händler einen Laptop auch als pure Variante ohne Netzteil und Ladekabel vertreiben müssen, um Elektroschrott zu vermeiden. Viele verkaufen die Geräte generell nur noch ohne Ladezubehör. Manche Online-Shops zeigen beim Laptop-Kauf wiederrum passende Netzteile samt Kabel an.

von APA