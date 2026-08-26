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Pfirsiche und Marillen entsteinen: Klappt der Zangen-Trick?

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Bei einem noch harten Pfirsich funktioniert der Trick nicht
©APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose
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Pfirsiche und Marillen gehören für viele zum Sommer einfach dazu. Wer den Stein entfernen möchte, muss die Frucht meist erst aufschneiden. Doch es gibt einen einfachen Trick, mit dem das auch ohne aufwendige Schnippelaktion gehen soll. Laut TikTok, Instagram und Co. soll sich der Stein eines Pfirsichs oder einer Marille mit Hilfe einer Spitzzange im Handumdrehen entfernen lassen.

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Und so geht's: Mit geöffneter Zange den Pfirsich oder die Marille am Stielansatz einstechen und den Stein damit greifen. Anschließend die Zange mit dem Kern herausziehen. Bei einem noch harten Pfirsich funktioniert der Trick nicht: Der Stein lässt sich mit der Zange nicht einfach entfernen. Bei den weicheren Marillen klappt es dagegen gut. Hier lässt sich der Stein mit einem gezielten Griff greifen und herausziehen.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose

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