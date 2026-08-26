Pfirsiche und Marillen entsteinen: Klappt der Zangen-Trick?

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Pfirsiche und Marillen gehören für viele zum Sommer einfach dazu. Wer den Stein entfernen möchte, muss die Frucht meist erst aufschneiden. Doch es gibt einen einfachen Trick, mit dem das auch ohne aufwendige Schnippelaktion gehen soll. Laut TikTok, Instagram und Co. soll sich der Stein eines Pfirsichs oder einer Marille mit Hilfe einer Spitzzange im Handumdrehen entfernen lassen.

von APA