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Jochen Böhler wechselt ans Heeresgeschichtliche Museum

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Stiegenaufgang im Heeresgeschichtlichen Museum (HGM)
©APA, Themenbild, Herbert Neubauer
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Der deutsche Historiker Jochen Böhler, der zuletzt das Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien leitete, wechselt mit Mai ans Heeresgeschichtliche Museum und übernimmt dort die Leitung des Referats für Public History. "Mit Jochen Böhler gewinnen wir einen der prägenden Zeithistoriker, dessen Forschung Maßstäbe gesetzt hat.

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Genau diese Qualität und internationale Strahlkraft geben dem Heeresgeschichtlichen Museum (HGM) den entscheidenden Schub", wurde Museumsdirektor Georg Hoffmann in einer Aussendung zitiert. Böhler, geboren 1969, ist Experte für Kriegs- und Gewaltgeschichte in Europa im 20. Jahrhundert.

++ THEMENBILD ++ Ein Stiegenaufgang aufgenommen am Donnerstag, 5. März 2020, im Heeresgeschichtlichen Museum (HGM) in Wien.

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