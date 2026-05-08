Jochen Böhler wechselt ans Heeresgeschichtliche Museum

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Der deutsche Historiker Jochen Böhler, der zuletzt das Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien leitete, wechselt mit Mai ans Heeresgeschichtliche Museum und übernimmt dort die Leitung des Referats für Public History. "Mit Jochen Böhler gewinnen wir einen der prägenden Zeithistoriker, dessen Forschung Maßstäbe gesetzt hat.

von APA