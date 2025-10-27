Jeder fünfte Österreicher neigt zu Verschwörungstheorien

Aber nicht jede unbeliebte Behauptung sei auch eine Verschwörungstheorie. "Zu sagen, der Klimawandel ist kein Problem und wir sollten mehr CO 2 produzieren" oder "Greta Thunberg ist eine furchtbare Frau, die ich ablehne", seien radikale Positionen - aber nicht verschwörungstheoretisch, so Heinisch.

Eine Verschwörungstheorie erfüllt dem Politologen zufolge spezifische erzählerische Merkmale: "Es muss eine verschworene Gruppe existieren, die im Geheimen einen Plan schmiedet, der der Bevölkerung schadet, für die Allgemeinheit nicht einsehbar ist und dieser Gruppe Vorteile bringen soll." Also etwa Behauptungen, Klimawandel oder Corona hätten Forscher erfunden, die daraus Profit schlagen oder mit Spritzen von Tech-Milliardären die Bevölkerung kontrollieren wollen.

"Wir alle glauben daran, dass Dinge nicht immer Zufälle sind", so der Experte. Eine echte Verschwörungsmentalität sieht aber hinter allen Phänomenen geheime Intrigen: "In der Häufigkeit und in der Tendenz ist das aussagekräftig, nicht in der Einzelfrage."

Das mache auch die Analyse von Politikeraussagen im Forschungsprojekt schwer. Populistische Parteien würden zwar Mythen wie den "geplanten Bevölkerungsaustausch" bespielen - aber in codierter Form, während "die Menschen im Kopf das ergänzen, was Politiker nicht dazu sagen". In Ländern mit hoher Verschwörungsmentalität stünden solche Parteien oft in Konkurrenz: "Damit man sich unterscheidet, muss man im Narrativ zulegen und härter werden." Dagegen sei in Krisen eine Expertensprache für viele abschreckend. Man müsse Menschen "emotional abholen".