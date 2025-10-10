Problem Patriarchat: Na, männlich genug?

Strukturell betrachtet geht es den meisten Männern in Österreich vergleichsweise gut: Sie verdienen im Schnitt knapp 18 Prozent mehr als Frauen – deutlich mehr als im europäischen Durchschnitt –, stellen zwei Drittel der Führungskräfte (66 Prozent) und gelten laut Studien auch seltener als einsam.

Gleichzeitig ist jedoch immer öfter von einer „Krise der Männer“ oder einer „Epidemie der männlichen Einsamkeit“ die Rede. Denn trotz ihrer oft privilegierteren Position führen Männer die Statistiken bei Suiziden und Abhängigkeitserkrankungen an. Im Jahr 2024 starben 1.331 Menschen durch Suizid, 1.026 davon waren Männer – das entspricht einem Verhältnis von 3,4 Männern auf eine Frau.

Ein möglicher Erklärungsansatz liegt in tradierten Männlichkeitsidealen. Denn das, was in der Gesellschaft als „echte Männlichkeit“ propagiert wird, kann erheblichen Druck erzeugen – insbesondere dann, wenn Männer diesem Ideal nicht entsprechen.