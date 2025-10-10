3 Erziehungstipps die Jungs stärken

Buben im Zeitalter von toxischer Männlichkeit zu erziehen, mag wie eine Sisyphusarbeit scheinen. Wie vermittelt man ihnen, dass sie sich verletzlich zeigen dürfen, obwohl man ihnen oft unbewusst vermittelt, dass sie stark sein sollen?

Damit hat sich Autorin und Journalistin Ruth Whippman in ihrem Buch „BoyMom: Reimagining Boyhood in the Age of Impossible Masculinity“ befasst. Als Mutter von drei Buben hat sie sich immer wieder gefragt, wie sie ihre Kinder so erziehen kann, sodass sich diese nicht mit strengen Vorstellungen von Männlichkeit konfrontiert sehen. Laut Whippman könne man keine universalen Handlungsanweisungen geben, da jedes Kind individuell ist. Doch sie vermittelt drei Prinzipien, an die man sich halten kann: