2nd Opinion: Hessen, Hass und Hetze

Genau das schien aber die Berliner Staatsanwaltschaft zu glauben, die vom Bundeskriminalamt auf den verdächtigen Professor aufmerksam gemacht worden war, das wiederum Meldung aus der hessischen Denunziationszentrale erhalten hatte. Und so genehmigte also ein Richter, der angeblich seine Dissertation über Rechtsfragen bei der Rücknahme von Batterien verfasst hat, den Antrag der Berliner Staatsanwaltschaft auf Hausdurchsuchung bei Professor Bolz. Das ergibt nur einen Sinn, wenn man sich davon versprach, im Haushalt Bolz weitere, über den Tweet hinausgehende Hinweise auf die nationalsozialistische Gesinnung des Professors zu finden, ein Hitlerbild in der Gästetoilette vielleicht oder ein signiertes Exemplar von „Mein Kampf“ in einer geheimen Ecke der Bibliothek oder ein paar Originalfotografien von Leni Riefenstahl.

Oder aber: Die Staatsanwaltschaft Berlin und auch der Batterien-Richter sind gar nicht so blöd, wie es aussieht, sondern sie wollten ein Exempel statuieren: Wer sich über die woke Gesinnung, die sich im Kampf gegen Rechts (und rechts ist gleich rechtsextrem, das ist der relativ simple Trick in diesem Spiel) so große Verdienste erworben hat, lustig macht – wollten sie nicht nur Herrn Bolz und dem Rest der nichtlinken Bande sagen –, hat bald nichts mehr zu lachen. Denn wir, die wir wollen, dass Deutschland endlich erwacht und begreift, wie dringend es Politiker wie Robert Habeck oder Annalena Baerbock bräuchte, damit Heidi Reichinnek nicht ganz allein die Wahrheit vertreten muss, wir sitzen immer noch am Drücker in den Ämtern, Schulen und Universitäten. Und wir haben vor, auf den Drücker zu drücken, wann immer es uns notwendig erscheint.