Leitartikel: Volkskrankheit Einsamkeit – und was die digitale Welt damit zu tun hat

Nach der Arbeit noch mit Freunden auf ein Bier? Für viele selten möglich, einerseits, weil ein Bier selbst in Wien schon an der Sechs-Euro-Grenze kratzt, andererseits, weil Netflix nach einem harten Arbeitstag oft verführerischer klingt. Wir sind sozial bequemer geworden und überlassen den Digitalplattformen oft ein bisschen zu unkritisch das Feld: Ständig verpassen wir die wichtigen Momente unseres Lebens, betrachten diese nur durch die Linse unserer Handykamera und fragen uns dann, warum wir uns zunehmend einsam fühlen.

Als Teilzeit arbeitende Mutter (keine Lifestyle-Teilzeit, ich verspreche es!), verbringe ich viel Zeit mit meiner kleinen Tochter auf dem Spielplatz und staune, wie viele Menschen lieber ihre Handybildschirme anstarren, anstatt ihre Kinder für das Klettergerüst zu befähigen. Wissen wir in 20 Jahren wirklich noch, auf welchen Webseiten wir gesurft sind, als unsere Kinder ihre ersten Balancierversuche gemacht haben? Sehr unwahrscheinlich. Werden sie sich an unsere ausdruckslosen Gesichter erinnern, während wir sinnlos Content konsumierten? Sehr wahrscheinlich.