2nd Opinion: Der fatale Fall Anna

In einem früheren Prozess, im Zuge dessen der Freund der Zwölfjährigen, der die Sache aufgedeckt und ins Rollen gebracht hatte, verurteilt wurde, weil er als Einziger gewusst habe, dass sie erst zwölf war, ging es auch darum, ob das Mädchen in einer bestimmten Situation „Hört auf“ gesagt habe oder nicht. Die damalige Richterin erklärte zu dem Thema, dass es schon vorkomme, dass man in sexuellen Zusammenhängen zuerst einmal eher nicht wolle, dann aber durch Zärtlichkeiten davon überzeugt werde, dass man doch wolle. Ich habe keine persönlichen Erfahrungen mit den Zärtlichkeitspegeln von Gruppensex, und ich weiß auch nicht, welche Erfahrungen diese Richterin hat, aber mir scheint, alles rund um diesen Prozess zeigt, dass Justiz und Gesellschaft der Schutz von Frauen kein wirkliches Anliegen ist.

Jeder, der auf dem Land aufgewachsen ist und dort noch immer Zeit verbringt, weiß, dass auch in traditionellen österreichischen Haushalten nicht das gleiche Verständnis von Geschlechterverhältnissen herrscht wie in den gentrifizierten Gegenden von Wien. Aber abgesehen davon, dass sich die Frauenfeindlichkeit der Bobos nur anders äußert als die der Bauern, muss man wohl festhalten, dass die religiös-kulturelle Prägung der Täter im Fall Anna und in vielen anderen Fällen, in denen die Täter aus migrantischen Milieus stammen, nicht nur eine Nebenrolle spielt. Dieser Prozess war auch ein Prozess gegen das vormoderne, frauenverachtende Weltbild, das jungen Männern, die aus islamisch-patriarchalen Kulturen stammen, von ihren Eltern, von ihren Imamen und von ihren älteren Peers vermittelt wird. Das Signal, das der Ausgang des Prozesses in diese Milieus aussendet, lautet: Ihr kommt damit rechtlich durch und werdet nicht einmal mit moralischen Appellen belästigt.