In den drei vorherigen Jahrgängen - von 1987 bis 1989 - gab es hingegen 52,8 Fälle von Gebärmutterhalskrebs je 100.000 Frauen. Die Fallzahlen waren in den älteren Jahrgängen also etwa doppelt so hoch. Eingeführt wurde die HPV-Impfung als Kassenleistung in Deutschland im Jahr 2007. Der Auswertung zufolge zeigten sich auch regionale Unterschiede: In den fünf Bundesländern mit den höchsten HPV-Impfraten sank die Zahl der Neuerkrankungen im Beobachtungszeitraum um 54 Prozent. In den vier Ländern mit den niedrigsten Impfraten betrug der Rückgang hingegen nur 42 Prozent.

HPV (Humane Papillomaviren) können Krebsvorstufen und Krebs verursachen. Die Impfung ist wirksam gegen Krebs von Gebärmutterhals, Scheide, Vulva, Penis und Anus sowie Krebsformen im Bereich des Rachens und des Kehlkopfes. Außerdem verhindert sie lästige Genitalwarzen. Viele Menschen stecken sich im Laufe des Lebens mindestens einmal mit HPV an, unabhängig vom Geschlecht.

Daher ist die Impfung in Österreich für Mädchen und Frauen sowie Burschen und Männer empfohlen. Der beste Zeitpunkt für die HPV-Impfung ist ab dem neunten Geburtstag. Kostenlose HPV-Impfungen gibt es in Österreich seit 2014. Derzeit sind sie für Personen vom neunten bis zum 21. Geburtstag gratis. Es sind zwei bzw. ab dem 30. Geburtstag drei Teilimpfungen vorgesehen. Weitere Informationen gibt es unter https://impfen.gv.at/impfungen/hpv.