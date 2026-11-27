Schwarzeneggers älteste Tochter Katherine (36) und der Hollywoodstar Chris Pratt (47, "Jurassic World") haben zwei Töchter, die vier und sechs Jahre alt sind, und einen zweijährigen Sohn. "People" zufolge bekam der Bub Lederhosen mitgebracht - diese seien ihm wegen seiner Windeln allerdings etwas klein gewesen.

Zum Thema Geschenke erklärte der "Terminator"-Star, er verschenke lieber, als selbst beschenkt zu werden. Er entdecke "das ganze Jahr über" Dinge. "Ob ich nun in New York, in Paris oder in London bin - ich kaufe einfach Sachen."

Der gebürtige Österreicher reist seit Jahren für das Münchner Oktoberfest nach Deutschland und hat es sich zur Tradition gemacht, dort alljährlich den Takt anzugeben. Auch in diesem Jahr hat er im Marstall-Festzelt die Band und die singende Menge dirigiert.