Für die Ernährungsexpertin Daniela Krehl hat die klassische Blechdose durchaus gute Eigenschaften für die Aufbewahrung von Keksen. "Sie ist lichtundurchlässig, stabil und schützt das Gebäck vor äußeren Einflüssen. Gerade der Lichtschutz ist wichtig, denn Licht kann die Oxidation von Fetten fördern. Dabei können sich unerwünschte Aromastoffe bilden und die Kekse ranzig schmecken", erklärt sie.

Das eigentliche Problem bei der Lagerung sei häufig auch weniger der Schimmel, sondern der Verlust an Qualität. Trockene Kekse haben nur wenig verfügbares Wasser, sodass sich Mikroorganismen normalerweise schlecht vermehren können. Viel eher verändern sich Geschmack, Geruch und Konsistenz.

Die Blechdose ist also nicht das Problem an sich: "Entscheidend ist, wie gut sie schließt. Manche klassischen Weihnachtsdosen haben keinen besonders dichten Deckel", sagt die Ernährungswissenschafterin. Dann kann Luftfeuchtigkeit eindringen und die Konsistenz des Gebäcks verändern.

Bei bereits in der Dose gekauften fertigen Keksen ist das etwas anders: Sie stecken häufig zusätzlich in einer verschweißten Innenverpackung oder einer Folienumhüllung. Der Klebestreifen am Deckelrand vieler Keksdosen ist ebenfalls ein Schutz gegen Luft und Feuchtigkeit. Nach dem Öffnen muss man die Kekse nicht zwingend umfüllen. Man sollte die Dose allerdings wieder gut verschließen - oder die Kekse in anderes geeignetes Vorratsgefäß geben.

Eine gute Alternative sind Glasgefäße mit einem dicht schließenden Deckel. "Glas ist geschmacksneutral, nimmt keine Gerüche an und lässt sich gut reinigen. Allerdings sollte man es dunkel, beispielsweise in einem Küchenschrank, aufbewahren, weil Licht die Fettoxidation begünstigen kann", erklärt Krehl. Auch hochwertige Kunststoffdosen mit dicht schließendem Deckel hält sie für geeignet.

Egal für welches Material man sich für selbst gebackene Kekse entscheidet - es muss ausdrücklich für den Lebensmittelkontakt vorgesehen sind. "Das erkennt man beispielsweise am Glas-Gabel-Symbol oder einem entsprechenden Hinweis", sagt Krehl. Denn nicht jede hübsche Vorrats- oder Dekorationsdose ist automatisch für Lebensmittel geeignet. "Gerade bei fetthaltigen Keksen sollte man darauf achten, denn Fett kann bestimmte Stoffe aus ungeeigneten Materialien leichter herauslösen."

Krehl gibt kleinen und großen Adventsbäckern und -bäckerinnen noch einen Tipp: Das Wichtigste ist, die Kekse nach dem Backen vollständig auskühlen zu lassen. Wer sie noch warm in eine Dose packt, riskiert, dass sich Kondenswasser bildet. "Feuchtigkeit ist gerade bei trockenem Gebäck unerwünscht und kann unter ungünstigen Bedingungen auch Schimmelbildung begünstigen", so die Expertin.

Wer verschiedene Sorten Kekse gebacken hat, sollte sie am besten getrennt voneinander lagern, weil Gewürze und Aromen leicht auf andere Kekse übergehen können. Und wer nur eine Dose hat, kann die verschiedenen Kekssorten mit Backpapier voneinander trennen.