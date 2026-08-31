"How Europe wins": Forum Alpbach will Zusammenhalt stärken

Am Dienstag steht ein Besuch des Stubaier Gletschers auf dem Programm. Am Abend folgt zu Ehren der Gäste ein landesüblicher Empfang in der Innsbrucker Hofburg.

Am Mittwoch ist im Congress Centrum Alpbach eine Arbeitssitzung zum EFA-Jahresmotto "How Europe Wins" geplant, an der auch EFA-Präsident Othmar Karas, Landeshauptmann Anton Mattle und der Alpbacher Bürgermeister Markus Bischofer teilnehmen werden. Im Anschluss ist ein persönlicher Austausch der Staatsoberhäupter mit EFA-Stipendiatinnen und -Stipendiaten aus ihren jeweiligen Heimatländern angesetzt.

Karas spricht von einer "großen Ehre und Anerkennung" durch das "selbst in der langen Geschichte Alpbachs einmalige Gipfeltreffen mit Vertreterinnen und Vertretern aus sechs Ländern". Alpbach werde damit "einmal mehr zu einem Ort des Dialogs und der Lösungen auf höchster Ebene". Das Motto der Sitzung lautet "Zusammenhalt in Europa". Dieser Zusammenhalt sei eine zentrale Grundlage für die Arbeit am Jahresthema "How Europe Wins", erklärte Karas. Im Mittelpunkt stehen heuer Fragen zu Europas Handlungsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit, Souveränität und geopolitischer Rolle.