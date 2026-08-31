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"How Europe wins": Forum Alpbach will Zusammenhalt stärken

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Bundespräsident empfängt Staatsoberhäupter von fünf Ländern
©APA, TOBIAS STEINMAURER, Steinmaurer
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Anlässlich des 82. Europäischen Forums Alpbach (EFA) empfängt Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Staatsoberhäupter von fünf deutschsprachigen Ländern. Das Treffen beginnt am Dienstag in Innsbruck und wird am Mittwoch in Alpbach fortgesetzt. Teilnehmen werden der belgische König Philippe, der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Erbprinz Alois Philipp von Liechtenstein, Großherzog Guillaume von Luxemburg und der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin.

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Am Dienstag steht ein Besuch des Stubaier Gletschers auf dem Programm. Am Abend folgt zu Ehren der Gäste ein landesüblicher Empfang in der Innsbrucker Hofburg.

Am Mittwoch ist im Congress Centrum Alpbach eine Arbeitssitzung zum EFA-Jahresmotto "How Europe Wins" geplant, an der auch EFA-Präsident Othmar Karas, Landeshauptmann Anton Mattle und der Alpbacher Bürgermeister Markus Bischofer teilnehmen werden. Im Anschluss ist ein persönlicher Austausch der Staatsoberhäupter mit EFA-Stipendiatinnen und -Stipendiaten aus ihren jeweiligen Heimatländern angesetzt.

Karas spricht von einer "großen Ehre und Anerkennung" durch das "selbst in der langen Geschichte Alpbachs einmalige Gipfeltreffen mit Vertreterinnen und Vertretern aus sechs Ländern". Alpbach werde damit "einmal mehr zu einem Ort des Dialogs und der Lösungen auf höchster Ebene". Das Motto der Sitzung lautet "Zusammenhalt in Europa". Dieser Zusammenhalt sei eine zentrale Grundlage für die Arbeit am Jahresthema "How Europe Wins", erklärte Karas. Im Mittelpunkt stehen heuer Fragen zu Europas Handlungsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit, Souveränität und geopolitischer Rolle.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Mittwoch, 17. Juni 2026 im Rahmen eines VwGH Festakts anl. des 150. Jubiläums in Wien.

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